C’era una volta Finale. Nei celebri scatti di Magni il Panaro attraversa la città

Prima ancora di essere fotografie, quelle di Gian Battista Magni sono testimonianze preziose di un Finale che non esiste più, o che almeno noi non abbiamo mai visto. Fino all’ultimo decennio dell’Ottocento, la città antica era attraversata dal Panaro: con un’opera ciclopica, completata nell’agosto 1889, il corso del fiume venne deviato all’esterno dell’abitato, furono chiusi i canali e il volto di Finale cambiò per sempre. Gian Battista Magni, ufficiale idraulico, fotografò minuziosamente il paese, prima e dopo quelle trasformazioni epocali: con profondo acume, aveva compreso che quelle foto sarebbero rimaste come un ultimo sguardo su un’epoca. Ed è proprio nella Finale tra Otto e Novecento che ci conduce la suggestiva mostra, inaugurata sabato (e aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio) nelle sale dell’Ex Guardia in corso Cavour, per iniziativa di Carc e Alma Finalis, col patrocinio del Comune. Si possono ammirare diverse immagini d’epoca di Finale, tratte dalle lastre storiche di Magni, e una decina di stampe originali del 1910 che lo stesso fotografo realizzò per il commediografo bolognese Alfredo Testoni, forse in occasione di una sua visita al teatro Sociale che venne inaugurato proprio quell’anno.

Sono foto anche insolite, curiose, talune molto celebri, altre invece rimaste finora inedite: vediamo mitiche nevicate e mercati del bestiame, la processione del Venerdì Santo e le corse dei cavalli di aprile, la rocca accarezzata dal fiume, le lavandaie, i bambini, le biciclette, tutto un mondo di poco più di 130 anni fa che ci sembra profondamente diverso. E ci regala nostalgie, anche perché in quelle foto compaiono monumenti (come il mastio del Castello estense) che undici anni fa il terremoto ha cancellato in una notte e ancora non sono rinati.

La mostra è accompagnata da una pubblicazione riccamente illustrata. E in parallelo, a cura del Carc e in collaborazione con l’architetto Gherardo Braida, alcune foto sono diventate targhe storico - turistiche che (corredate di didascalie illustrative) sono state collocate lungo il percorso da largo Cavallotti ai Portici Bertazzoli e al Castello, oltre che in via Frassoni, in quella che era chiamata la ‘Punta’.

s.m.