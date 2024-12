Ceramica, Graziano Verdi alla guida del Cet

Graziano Verdi, Vicepresidente di Confindustria Ceramica e AD di Gruppo Italcer, è stato eletto Presidente della CET - European Ceramic Tile Manufacturers Federation - per i prossimi 3 anni. L’elezione è stata annunciata ieri a Bruxelles durante gli ‘European Ceramic Days 2024’, che hanno visto centinaia tra operatori del settore, tecnici, commissari ed eurodeputati, membri dell’European Parliament Ceramic Forum, discutere dei contenuti e degli obiettivi del prossimo mandato e del ruolo che l’industria ceramica vuole ricoprire nel contesto internazionale. L’edizione 2024 dei ‘Ceramic Days’, tra l’altro, coincideva con il 30mo European Parliament Ceramics Forum (EPCF) la cui plenaria, presieduta dall’eurodeputata Elisabetta Gualmini, ha concentrato la propria discussione su temi come il Clean Industrial Deal, il commercio dell’UE, la competitività globale e il futuro dell’edilizia abitativa sostenibile. In un contesto globale in rapida evoluzione, plasmato dalle dinamiche tra Stati Uniti, Cina e UE, l’EPCF ha rilevato come le politiche dell’UE possano garantire alla manifattura europea quel vantaggio competitivo che, si è detto "andrà rafforzato attraverso strumenti commerciali tradizionali e approcci innovativi adattati alle nuove sfide economiche e normative". Perché, si è aggiunto, "la competitività dell’industria ceramica è fortemente compromessa dagli alti prezzi dell’energia e dall’aumento dei costi delle emissioni, senza avere accesso a fonti energetiche e reti decarbonizzate, entro il quadro temporale imposto da regolamenti UE come l’ETS". Da qui la richiesta di ulteriori confronti necessari al sostegno del settore. Tornando a Verdi, ha commentato la sua nomina dicendo che "è con grande onore e responsabilità che assumo il ruolo di Presidente della Federazione della Ceramica Europea".Il manager ha ringraziato "per la fiducia che mi è stata accordata e per l’impegno che ciascuno di voi dimostra ogni giorno nel promuovere la nostra industria" aggiungendo come "insieme, continueremo a sostenere l’innovazione, la crescita del settore ceramico in Europa e la sostenibilità in modo realistico". Verdi si è inoltre detto convinto che "collaborando, raggiungeremo traguardi ancora più ambiziosi, rafforzando il nostro ruolo". A lungo AD e Presidente di Iris-Graniti Fiandre, Verdi ha guidato anche Technogym e Koramic fondando poi, nel 2017, insieme ad Alberto Forchielli del fondo Mindful Capital Partners, Italcer Group, oggi tra i primi gruppi ceramici italiani con oltre 340 milioni di fatturato.

Stefano Fogliani