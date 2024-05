Ceramica in sciopero: "Salari più adeguati"

A centinaia in corteo, ieri mattina a Sassuolo, per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ceramico, oggetto di una trattativa che, dopo 10 mesi, "lascia inalterata – rivendicano le organizzazioni sindacali che hanno promosso la protesta – la distanza tra le parti sia dal punto di vista economico che da quello dei diritti". Convocati da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, i manifestanti – 2mila, secondo le stime degli organizzatori - hanno percorso un tratto di via Radici in Piano e, dopo aver circumnavigato la rotatoria della Circonvallazione si sono diretti verso la sede di Confindustria Ceramica di via Montesanto, all’esterno della quale, nel corso di un presidio che ha visto i lavoratori scandire slogan e chiedere ‘contratto’, ‘lavoro’ e ‘salario’ hanno preso la parola i rappresentanti delle associazioni sindacali stesse. "Il problema più grosso è il recupero salariale rispetto all’erosione dell’inflazione nei confronti dei salari stessi", ha detto mentre il corteo muoveva Fabio Digiuseppe , segretario di Filctem Cgil Modena, registrando differenza di vedute, con le associazioni datoriali, anche su un sistema di diritti e tutele oggetto di trattativa.

"Questa è una giornata importante: i lavoratori hanno scioperato in massa appoggiando le nostre rivendicazioni", ha detto invece Massimo Muratori (Femca Cisl Emilia Centrale), sottolineando come non sia possibile "che non vengano riconosciuti adeguamenti salariali vitali". In corteo , oltre ad altre sigle come Fesica Confsal, anche Erica Morelli, segretaria della Filctem Cgil reggiana e Ugo Cherubini, segretario generale della Filctem-Cgil, che ha parlato di "un’adesione dell’80%, una partecipazione massiccia che garantisce ulteriore forza e spinta alla nostra protesta". Erano più di vent’anni, garantivano i manifestanti più navigati, che non veniva organizzata una manifestazione così massiccia, e del resto "i lavoratori – ha detto invece Vittorio Caleffi di Uiltec Uil – meritano il rinnovo del contratto, e risulta incomprensibile l’atteggiamento di Confindustria Ceramica". Che non risponde ufficialmente, ma affida a Giorgio Romani, Presidente della Commissione Sindacale dell’associazione confindustriale, il punto di vista dell’associazione stessa. "Parliamo di un settore dove il 98% dei contratti è a tempo indeterminato, dove la contrattazione di secondo livello si attesta ad oltre il 90%. L’associazione è sempre stata in linea con le richieste dei lavoratori e la nostra volontà è quella di arrivare alla chiusura del contratto. Anomalo piuttosto – la conclusione – uno sciopero indetto a trattativa in corso. La nostra proposta, infatti, c’è".

Stefano Fogliani