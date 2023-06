Ceramica, nel 2022 investimenti per 440 milioni "Al centro innovazione ed efficienza dei processi"

Non un classico convegno ma un seminario di studi, dove culture e esperienze diverse cercano di capire l’incertezza del nostro domani. Questo lo scopo del convegno ’L’industria ceramica italiana e il governo dell’incertezza’ svoltosi ieri mattina all’Auditorium Confindustria Ceramica in viale Monte Santo a Sassuolo. Ad aprire il congresso, oltre al primo cittadino Gian Francesco Menani, anche il direttore generale Confindustria Ceramica Armando Cafiero, il presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Modena Alessandro Cavani, il componente del consiglio degli avvocati di Modena Giuseppe Seidenari e il presidente del tribunale di Modena Pasquale Liccardo. "L’obiettivo – dichiara Liccardo – è capire le incertezze qualificanti di questo contesto per migliorare il nostro modo di agire". Nel mondo delle imprese ceramiche il tribunale può contribuire in due modi. "Per prima cosa – spiega il presidente Liccardo – presentandosi come un attore che ha maturato esperienza nel settore. In secondo luogo osservando i fallimenti, quindi le procedure concorsuali del passato, per trarre un importante bagaglio culturale". In linea con questo, Liccardo cita la recente vendita dell’azienda fioranese Target ceramics, fallita nel 2022: "E’ stata una vendita pubblica. Si è trattato di un fenomeno di crisi di impresa piuttosto lungo, ma siamo riusciti a gestirlo in poco tempo, ricollocando tutto il personale dipendente, proprio perché avevamo maturato delle esperienze che ci hanno permesso di anticipare i tempi". Per il direttore generale di Confindustria Ceramica il tema affrontato ieri è centrale: "Siamo un settore dove c’è una fortissima propensione all’investimento e all’esposizione al commercio internazionale". I dati degli investimenti nel 2022 hanno toccato quota 440 milioni di euro. "Si è puntato sull’innovazione del prodotto, ma anche sull’efficienza dei processi e nella riduzione continua di emissioni", aggiunge Cafiero.

Ylenia Rocco