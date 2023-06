Ceramica, rinnovo del contratto "Pesano i rincari: si faccia presto"

Partirà a giorni la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’industria ceramica, piastrelle e materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglierie, in scadenza a fine giugno, e le organizzazioni sindacali si preparano. L’assemblea unitaria dei delegati dei tre sindacati di categoria – Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil – ha infatti approvato la piattaforma rivendicativa per trasmetterla a Confindustria Ceramica. "L’auspicio è che il rinnovo avvenga nel minor tempo possibile", ha detto il segretario generale della Femca Cisl Emilia Centrale Massimo Muratori, facendo capire quanto sia importante l’impatto di quanto verrà deciso sui nostri territori, dal momento che la grande maggioranza degli oltre 25mila addetti del settore (circa 15mila) fa riferimento alle aziende con sede nel distretto di Sassuolo e Scandiano. Il comparto è in salute – come testimoniato dai numeri diffusi da Confindustria Ceramica qualche giorno fa – e ha chiuso il 2022 con incrementi importanti a livello di fatturato, ma in questo primo scorcio di 2023 ha evidenziato contrazioni che qualche apprensione la suscitano e, spiega ancora Muratori, "le difficoltà economiche delle famiglie causate dall’inflazione e dai rincari energetici richiedono una risposta sui salari adeguata e rapida". Nel dettaglio, le organizzazioni sindacali chiedono un aumento salariale complessivo di 260 euro al livello di inquadramento D.1 oltre all’incremento delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno. Altre rivendicazioni attengono al sistema classificatorio, con l’immediata introduzione di figure professionali già utilizzate ma non previste nelle declaratorie contrattuali, oltre che piani di formazione specifici per acquisire nuove competenze.

Tra le richieste di Cgil, Cisl e Uil, anche il miglioramento delle norme relative al congedo per malattie dei figli, permessi parentali, periodo di conforto per malattie degenerative e invalidanti ed una progressiva valorizzazione del welfare contrattuale, previdenziale e sanitario.