"Ceramica sempre più green e responsabile"

Elevati standard ambientali e responsabilità sociale. Sono questi i due pilastri su cui poggia la nuova campagna di comunicazione 2025 ’Io scelgo la responsabilità. Fallo anche tu!’ del marchio Ceramics of Italy di Confindustria Ceramica per riaffermare la leadership del comparto italiano su questi fattori di crescente importanza.

Ad annunciarlo è stato ieri il presidente della Commissione relazioni commerciali di Confindustria Ceramica, Filippo Manuzzi, nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche l’europarlamentare Elisabetta Gualmini (che è presidente del Forum Europeo della Ceramica), il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, il sindaco di Fiorano, Marco Biagini e il primo cittadino di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. "La novità di questa campagna – ha sottolineato Manuzzi – si trova nell’uso della parola ’responsabilità’, che per l’industria ceramica italiana racchiude due concetti fondamentali: il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alle persone". L’ultima parte del claim ’Fallo anche tu’ è, poi, un esplicito invito all’azione perché il futuro del pianeta dipende dalle scelte di ciascuno.

Dal canto suo, Elisabetta Gualmini ha considerato appropriata la scelta del distretto ceramico di lavorare sulla responsabilità sociale e ambientale: "Questi appassionati imprenditori – ha detto – ricercano incessantemente il bello non solo nel prodotto, ma anche negli ambienti di lavoro e nel rapporto con le persone".

Per la ceramica italiana, l’impegno a ridurre l’impronta ambientale risale agli anni ’70, raggiungendo oggi valori ragguardevoli in fatto di emissioni in atmosfera, riciclo degli scarti di lavorazione e riduzione dell’energia necessaria per produrre un metro quadrato di piastrelle e lastre. La valorizzazione delle persone e del territorio sono, poi, fattori qualificanti del comparto con protocolli per la tutela della sicurezza sul lavoro, le iniziative di formazione per le nuove generazioni e per chi già lavora e le attività di welfare aziendale e di sistema.

Mesini ha riconosciuto nella campagna un valore tra territorio e industria dove lo sviluppo economico si intreccia con la crescita delle comunità: "Le imprese – ha affermato – sono un pezzo integrante della vita delle nostre città anche in termini di sostenibilità ambientale e benessere sociale". Biagini ha espresso la sua vicinanza alla battaglia valoriale di cui la campagna si fa portavoce, soprattutto in termini di "comunicazione di una realtà industriale, sociale e di territorio i cui livelli di sviluppo ed innovazione non dobbiamo dare per scontato siano noti a tutti". Zanni ha, invece, evidenziato l’importanza del "lavorare insieme", tratto distintivo del territorio: "Pur partendo da punti differenti – ha sottolineato – è importante che si lavori per convergere verso obiettivi comuni".

La campagna è composta da cinque video della durata di un minuto ciascuno e sono stati realizzati dall’Associazione in collaborazione con la società di comunicazione Exprimo di Sassuolo. Ma tanti altri sono gli strumenti messi a disposizione delle aziende associate e dei distributori. La campagna partirà lunedì prossimo in Italia, Francia e Germania attraverso i canali social Ceramics of Italy e Ceramica.info e avrà una durata di tre mesi durante i quali verranno informati i possibili consumatori dei prodotti ceramici italiani e gli stakeholder di filiera. Da aprile, la seconda fase interesserà Scandinavia, Austria, Svizzera e Benelux, mentre il terzo step punterà a Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna.

Andrea Ghiaroni