Ceramica, Sichenia celebra 50 anni di attività con nuove commesse in tutto il mondo

E’ un nome storico della ceramica sassolese Sichenia, che ha festeggiato, giovedì sera con un evento presso la sua sede, il 50esimo anniversario della fondazione. Un traguardo che testimonia il valore dell’azienda, punto di riferimento del settore grazie al costante impegno profuso per garantire qualità ai prodotti e al servizio a favore dei clienti nazionali ed internazionali.

Presenti per l’occasione, tra gli altri, il vice presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, la presidente del Forum Europeo della Ceramica Elisabetta Gualmini, il sindaco di Sassuolo Francesco Menani, i dipendenti attuali ed in quiescenza (presente anche il ’cartellino’ numero 1), ed i soci fondatori, oltre a clienti e partner commerciali. Dal 1973 Sichenia ha prodotto oltre 100 milioni di metri quadrati di piastrelle, oltre la metà dei quali esportati in tutto il mondo con i suoi 5 marchi storici 7bello, Record, Idelco, Maison e Phorma, ha già fatto la storia ma vuole continuare ad essere protagonista.

La serata, che strizzava l’occhio al passato, ha infatti raccontato anche un po’ del futuro dell’azienda sassolese. Sia con la presentazione di quattro nuove collezioni che con le celebrazione dei successi nelle nuove superfici tecniche con spessore 14mm già impiegate da alcune grandi catene come Carrefour, Inter-marchè, Delhaize, Conad e l’annuncio di nuove commesse che vedranno Sichenia fornire i materiali allo Stages Hotel by Marriott a Praga, la torre residenziale LYS Center a Kinshasa, l’albergo Amilia Mare a Rodi e il complesso residenziali Bella Isla a Miami.

Da sempre attenta al sociale e all’ambiente, Sichenia ha poi annunciato di aver intrapreso il percorso che le permetterà di ottenere, entro i prossimi 2 anni e mezzo, la certificazione B Corporation.