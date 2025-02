Ceramica sotto pressione : "Costo del gas alle stelle. Il governo intervenga"

"La posta in gioco è alta: bisogna decidere se si vuole mantenere nei nostri territori un tessuto industriale che finora ha assicurato a tutti lavoro di qualità, benessere e sicurezza". Alberto Selmi, vice presidente di Confindustria Ceramica e amministratore delegato di Laminam, non usa mezzi termini nel descrivere una situazione che rischia di diventare drammatica. Qual è il motivo principale di preoccupazione? "Basta un dato per capire: il prezzo del gas naturale supera ormai i 53 euro per megawattora, quasi il 60 per cento in più rispetto al gennaio 2024. Ma se guardiamo al periodo precedente la crisi energetica del 2021-2022 il rialzo è addirittura del 400 per cento: allora il gas costava 15 euro". Una crescita molto rapida. E i comparti industriali energivori per definizione, come la ceramica, sono i più penalizzati.

"Certo, perché hanno un fabbisogno termico molto elevato, che solo il gas può soddisfare. Intanto lo scenario mondiale non è migliorato: oggi ci sono più produttori, anche in Paesi con costi energetici più bassi e ben poca attenzione per ambiente e condizioni di lavoro. Rischiamo di non essere più competitivi con i sistemi economici extra-europei". I prezzi del gas schizzarono in alto anche dopo l’invasione dell’Ucraina. "Con una differenza. Nel 2022, usciti dall’emergenza Covid, c’era una domanda molto forte sui mercati e le norme sul credito di imposta aiutavano a bilanciare i costi. Oggi, dopo molti trimestri consecutivi di calo della produzione industriale, i settori energivori non riescono a trasferire gli aumenti sui prezzi dei beni. Per alcune imprese significa una compressione dei margini, per altre può rendere impossibile la continuità aziendale".

Quali sono le cause attuali dei rincari? "Ci sono incertezze geopolitiche e problemi strutturali. Da gennaio è interrotto il transito del gas russo attraverso l’Ucraina. Copriva il 5 per cento del fabbisogno di gas europeo, ma con un peso determinante nella formazione del prezzo. Bisogna importare più gas naturale liquido, ma l’offerta è limitata e risponde a logiche competitive globali. Intanto gli stoccaggi nell’Unione Europea sono calati sotto la media degli ultimi cinque anni. Così, pur in un inverno con temperature normali, il mercato reagisce in maniera negativa, dando spazio alla speculazione". Il mercato di Amsterdam, che determina il prezzo del gas in Europa, è molto volatile: domina la logica finanziaria dei fondi di investimento. Su questo si può incidere? "Sono dinamiche globali che esulano dalla capacità di intervento dei singoli Paesi. Piuttosto dobbiamo puntare con convinzione su uno strumento già presente nel nostro ordinamento: si chiama gas release".

Come funziona? "Il meccanismo, introdotto da una legge del 2022, prevede di distribuire alle aziende energivore una parte del gas nazionale estratto, sotto controllo statale e a un prezzo calmierato. A distanza di tre anni, però, i regolamenti attuativi non ci sono ancora: manca la volontà politica, pesano gli interessi di parte dei grandi fornitori. Ma non si può aspettare. Rilanceremo con forza l’appello per avviare quanto prima la gas release, magari ridefinita ma con effetti analoghi, in un convegno digitale che si svolgerà l’11 febbraio. Lo ha promosso Gas Intensive, il consorzio di acquisto che associa i settori industriali energivori".

Lei è amministratore delegato di Laminam, azienda di riferimento nella produzione di grandi lastre, con un fatturato di 230 milioni nel 2024 e una quota di export del 75 per cento. Come vive questa fase? "Bisogna sempre guardare avanti, anche quando è difficile. E portare le istituzioni, una buona volta, dalla nostra parte. Vogliamo mantenere le produzioni in Italia, i primi alleati sono i nostri collaboratori. Ma ridurre il costo dell’energia è di importanza vitale". Gli imprenditori della ceramica ce l’hanno sempre fatta, anche nei periodi più cupi. "E infatti ci difendiamo, grazie alla qualità delle produzioni nell’alto di gamma. Ma sui grandi volumi la marginalità è a rischio, e in prospettiva anche la possibilità di continuare a investire sul territorio".

Con Trump è partita la guerra commerciale. La pressione sui dazi preoccupa? "Noi i dazi li abbiamo già, tra l’8 e il 10 per cento, quando esportiamo negli Usa. Difficile fare previsioni, ma una cosa è certa: serve moderazione. Le barriere doganali non hanno mai aiutato la competitività". Intanto lo scenario, complesso, è quello della transizione energetica. "Ne siamo ben coscienti. Una transizione da fare nei tempi giusti e non a scapito delle imprese, altrimenti si distruggono posti di lavoro e ricchezza". In definitiva lei resta fiducioso? "Certo. Ma mi aspetto che le istituzioni facciano la loro parte".