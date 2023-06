Ceramicanda a Roma, una lastra personalizzata in regalo a Fiorello

Un abbraccio caloroso e prolungato: così Fiorello ha accolto a Roma in via Asiago il direttore di Ceramicanda Roberto Caroli, un incontro voluto dal conduttore che spesso ha citato Ceramicanda nella sua trasmissione. "Mi piace Ceramicanda, io guardo Ceramicanda!", così il mattatore siciliano protagonista di un divertente siparietto con Roberto Caroli. Durante l’incontro Caroli ha consegnato a Fiorello una lastra in gres 120x60 ispirata al logo della trasmissione VivaRai2, un manufatto custom made realizzato da UPtiles.