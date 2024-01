Ceramiche a Parigi per cercare il rilancio

La ceramica italiana si prepara al primo appuntamento fieristico del 2024, in programma a Parigi da mercoledi a lunedi prossimo. La Ville Lumière ospita infatti Maison&Objet - il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior – che vedrà le aziende di casa nostra presenti in forza. Sono infatti 28 i brand che proporranno le loro soluzioni a progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract anche grazie allo spazio espositivo ‘collettivo’ promosso da Confindustria Ceramica - l’associazione dei produttori industriali di ceramica italiana – con ICE-Agenzia in collaborazione con Edi.Cer.

L’edizione 2023 di Maison&Objet Paris registrò 2.337 espositori, il 57% dei quali di provenienza internazionale, e 67mila presenze (il 44% delle quali da 144 diversi paesi esteri) cui si aggiunsero 1200 operatori dei media, tra giornalisti e bloggers: quella che va in scena la settimana prossima è, insomma, un’importante occasione d’incontro fra il settore delle superfici ceramiche italiane e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design che troveranno, all’interno del padiglione 7 ("Projects") della fiera parigina, su una superficie complessiva di oltre 400 metri quadrati di estensione, uno stand collettivo che, distribuito su tre aree, ospita le aziende Artistica 3, Casalgrande Padana, CE.SI. Ceramica di Sirone, Ceramica Mediterranea, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Atlas Concorde, Ceramiche Keope, Ceramiche Marca Corona, Ceramiche Refin, Ceramiche Settecento, Cooperativa Ceramica d’Imola, Edimax Astor Ceramiche, Emilgroup, Fap Ceramiche, Il Ferrone Cotto Impruneta, Franco Pecchioli Ceramica Firenze, Gigacer, Gruppo Bardelli, Gruppo Cerdisa Ricchetti, Keradom, Lafaenza, Litokol, M.I.P.A., Mirage Granito Ceramico, Nuovocorso, Lea Ceramiche, Petracer’s, Simas. Le tre aree contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo, oltre agli aspetti di sostenibilità che la distinguono.

Inutile dire come la aziende italiane, che hanno chiuso il 2023 con vendite in flessione di oltre un 19% globale (l’export è calato del 22%) rispetto al 2022, guardi anche a questo primo appuntamento fieristico del 2024 per rilanciarsi e cercare di migliorare le proprie performance economiche in questo inizio di anno nuovo.