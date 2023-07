"Ceramiche, agevolare la svolta green"

Aggiornare gli impegni e gli strumenti a sostegno del settore dalla ceramica con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenendo conto delle mutate condizioni del quadro geopolitico ed economico. Lo chiede, con una risoluzione discussa in commissione Territorio, ambiente e mobilità il consigliere regionale Giulia Pigoni (Italia Viva). "Il contesto è pesantemente segnato dal conflitto in Ucraina e dalle difficoltà di reperire approvvigionamenti energetici e materie prime. In questa prospettiva è importante continuare a sostenere la presenza sui mercati mondiali delle imprese", ha detto Pigoni, ottenendo il via libera dalla commissione. La richiesta all’esecutivo regionale è di assicurare la necessaria omogeneità sul territorio delle procedure di autorizzazione introducendo opportuni elementi di semplificazione delle procedure valutative, e di rimuovere oneri non utili liberando invece risorse per i nuovi investimenti necessari. "Non vogliamo cancellare le regole, ma renderle più semplici" spiega Pigoni.

Soddisfazione da Confindustria Ceramica, che con il presidente Giovanni Savorani sottolinea: "Il recente monitoraggio sulle emissioni del distretto ceramico ha evidenziato miglioramenti della qualità dell’aria e la riduzione del contributo ceramico all’inquinamento.

Risultati raggiunti con rilevanti investimenti in impianti innovativi, e che sono per noi uno stimolo a fare sempre meglio. Siamo davanti alla sfida di forti trasformazioni che non devono però portare all’impoverimento del territorio. Assieme alla Regione possiamo semplificare le procedure per agevolare queste trasformazioni mantenendo l’occupazione di qualità sul territorio e gli standard ambientali e di sicurezza rispetto ai quali nessuno vuole arretrare".