Ceramisti dell’Ucraina al Cersaie Mano tesa per ricostruire il Paese

Un pezzo di Ucraina nel cuore del Cersaie. Una presenza non solo simbolica ma ricca di significati e densa di opportunità commerciali e di relazioni istituzionali. Cersaie, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno (25-29 settembre in fiera a Bologna), in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri ed Ice - Agenzia, ospita lo stand dell’Associazione Ucraina della ceramica, localizzato all’interno del Centro Servizi. Sergii Voitenko, presidente dell’Associazione che riunisce l’intera filiera della ceramica del paese, guida una delegazione composta da una ventina di imprenditori che rappresentano i produttori di piastrelle, di ceramica sanitaria e di materie prime, oltre che dei principali operatori della distribuzione settoriale nel Paese. L’obiettivo della partecipazione è di conoscere le novità di prodotto esposte, allacciare rapporti commerciali con gli espositori presenti e definire, fin d’ora, i futuri progetti di investimento per la ricostruzione del Paese, devastato dalla guerra. La missione ha il supporto del Governo di Kiev e si inserisce nei programmi di cooperazione internazionale volti a riportare le città dell’Ucraina nell’auspicata prospettiva della ricostruzione. Previsti incontri istituzionali con Confindustria Ceramica ed Ice, oltre a eventi internazionali.