Cercano di derubare un carabiniere: nei guai

Si sono appostati con l’obiettivo di svuotare un’auto ma hanno scelto quella ‘sbagliata’: i proprietari, infatti, appartenenti alle forze dell’ordine li hanno colti con le mani nel sacco e fatti arrestare. L’episodio è avvenuto a gennaio 2023 e ieri i due malviventi, finiti a processo con l’accusa di tentata rapina, sono stati condannati a due anni e 4 mesi di carcere e 800 euro di multa. Si tratta di due tunisini di 40 e 47 anni che, quella sera, cercarono di rubare merce da un’auto che il proprietario, un carabiniere insieme ad un parente a sua volta appartenente alle forze dell’ordine stava svuotando sotto casa, forse al rientro dalle vacanze. I due tunisini cercarono di scappare e ne scaturì una colluttazione. Ieri, alla fine, la condanna. Sempre ieri incardinato il processo con rito abbreviato per un giovane straniero che, lo scorso agosto, era finito in manette per rapina impropria. Il ragazzo aveva staccato acini d’uva da un grappolo in un negozio etnico di via Ganaceto. Il titolare lo aveva accusato di furto ma il giovane si era difeso, sostenendo di aver assaggiato il frutto su suggerimento del commesso. Per ‘vendetta’, l’imputato gli bucò un pneumatico con un coltellino. Da qui l’accusa di rapina impropria.