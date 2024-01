Cercansi aiuto cuoco, barman e personale di sala

Il Centro per l’Impiego di Carpi ha ricevuto la segnalazione di una triplice ricerca di figure professionali da parte di Chalet Carpi. In particolare, si cerca Barman/barlady. Il ruolo prevede di gestire il bancone e gli ordini, preparare professionalmente cocktail e long drink. Inoltre, sempre Carpi Chalet Carpi cerca cameriere/a di sala preferibilmente con esperienza e titolo di studio attinente al profilo. Chalet Carpi, poi, cerca una terza figura in questo caso un aiutante cuoco di ristorante preferibilmente con esperienza e titolo di studio attinente al profilo. Il ruolo prevede la gestione comande e creazione dei piatti, aiuto in cucina. Per le persone assunte in queste posizioni si offre un contratto di lavoro a tempo determinato. Le domande delle persone interessate e disponibili a svolgere questi ruoli vanno inviate entro il giorno 01/02/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.