Cercansi autotrasportatori per trasferire macchinari

Il Centro per l’Impiego di Vignola sta raccogliendo candidature per conto di un’azienda di autotrasporti della zona di Vignola relative alla ricerca di 1 autista che sia in possesso della patente categoria CE e CQC. La persona assunta dovrà svolgere attività di trasporto di macchinari per conto terzi con utilizzo di autoarticolati. Il lavoro prevede trasferte con rientro in giornata. È requisito indispensabile ai fini dell’assunzione essere in possesso delle specifiche patenti richieste. Saranno valutate preferenzialmente candidature di persone che abbiano maturato precedenti esperienze nella medesima mansione. Alla persona assunta verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o – se di età inferiore a 29 anni – di apprendistato. L’orario di lavoro è a tempo pieno. Le domande raccolte fino al giorno 02112023 vanno inviate a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe