Cercansi due tecnici per la ricostruzione dei territori alluvionati

C’è tempo fino alle ore 12 del 24 aprile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della Provincia di Modena per la copertura a tempo determinato due posti al profilo professionale di funzionario tecnico (ingegnere, architetto o geologo) per attività di ricostruzione dei territori alluvionati.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo di candidatura sul Portale del Reclutamento ’inPA’, raggiungibile dal link disponibile nel sito della Provincia, dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti di studio, le modalità per presentare domanda e lo svolgimento delle prove previste. Il bando prevede una selezione per soli titoli e un colloquio individuale a contenuto tecnico-professionale che ha la finalità di verificare il possesso delle conoscenze specialistiche dei candidati. "Il livello di competenze necessario allo svolgimento del ruolo – fa sapere la Provincia – si ritiene acquisito al conseguimento di una valutazione pari o superiore a 21/30, pertanto, in caso di valutazione inferiore il candidato non sarà inserito nella graduatoria".