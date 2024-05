"Cercasi ’agenti di prossimità’ per intercettare i bisogni"

Parte domani una serie di incontri partecipativi con la popolazione nei Comuni di Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Fanano, Sestola e Montecreto alla ricerca di ‘agenti di prossimità’. Si tratta di un progetto promosso dall’Azienda Usl di Modena, in particolare il Distretto sanitario di Pavullo, l’Unione dei Comuni del Frignano e il Csv Terre Estensi Odv Modena e Ferrara. Previsti due primi momenti di incontro per illustrare il progetto alla cittadinanza: il primo mercoledì 22 maggio a Riolunato, dalle 18.30 alle 20, presso la sala polivalente del ‘Centro sociale Maggiociondolo’ in via Castello 14/B per il comprensorio di Pievepelago–Riolunato-Fiumalbo; il secondo appuntamento in programma il 29 maggio a Fanano, dalle 18.30 alle 20, presso il ‘Centro Bortolotti’ in via Torre 1 per il comprensorio di Fanano-Sestola-Montecreto. L’obiettivo del progetto è cercare gli ‘agenti di prossimità’, cittadini già attivi o che vorrebbero attivarsi nella comunità di appartenenza, che già rappresentano un punto di riferimento, e che hanno voglia in maniera del tutto volontaria di mettersi a disposizione per approfondire e individuare i bisogni socio-sanitari del territorio e contribuire alla mappatura delle risorse esistenti per il benessere della comunità. Si tratta, in particolare, di cittadini che conoscono bene il territorio e le persone che lo abitano, quindi in grado di comprendere e raccogliere le richieste di bisogni e migliorie dei vari servizi.

g.p.