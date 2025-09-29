Cercatore di funghi disperso. Ritrovato dopo una notte al freddo

Notte di apprensione per un cercatore di funghi 81enne modenese disperso sabato sera in montagna a Fanano. La storia si è conclusa con un lieto fine, l’uomo è stato trovato ieri mattina, provato, ma in buone condizioni.

L’81enne si era smarrito sabato nei boschi nei pressi di Capanno Tassoni a Fanano. Nel tornare dove aveva parcheggiato l’auto ha perso l’orientamento. Ha chiamato una familiare per chiedere aiuto, ma la telefonata si è bruscamente interrotta. A quel punto il parente, intorno alle 20, ha lanciato l’allarme. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con l’intervento del Soccorso alpino e speleologico, stazione Monte Cimone, del Soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco.

Le ricerche sono iniziate con l’ausilio di unità cinofile specializzate del soccorso alpino. In tarda serata, alle 23.30, è stata mobilitata anche l’Aeronautica militare, che ha fatto decollare un elicottero dotato di visori notturni e di tecnologia Imis Catcher, in grado di individuare i telefoni cellulari. In parallelo un equipaggio Sapr (droni) dei vigili del fuoco, dotato di strumentazione per la ricerca di cellulari, ha setacciato l’area.

La svolta è arrivata intorno alle 8.15 di ieri mattina quando l’81enne è riuscito a contattare il 112. La centrale operativa ha geolocalizzato il telefono, individuando l’uomo in località ’Colle dell’Acqua Marcia’. Una squadra medicalizzata del Soccorso alpino ha raggiunto il disperso alle 9.30.

L’81enne, in buone condizioni generali ma infreddolito e affaticato, è stato assistito dai tecnici del Soccorso alpino, che gli hanno fornito una coperta termica e lo hanno trasportato a bordo di una barella portantina fino a Capanno Tassoni. Qui, ad attenderlo, c’era un’ambulanza inviata dalla Centrale Operativa Emilia Est, che lo ha trasferito all’ospedale di Pavullo per accertamenti. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse anche per la presenza di una fitta nebbia che ha ostacolato l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Bologna.

Sospiro di sollievo anche a Capanno Tassoni dove Luca Uzzielli, uno dei soci, in due anni di gestione di episodi di questo genere ne ha contati almeno quattro in zona. "La raccomandazione che facciamo è di andare sempre in due quando si cercano funghi, visto che ci si allontana dai sentieri. Occorre portarsi una torcia e qualche indumento caldo perché l’escursione termica è notevole".