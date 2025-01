"Cerchiamo sponsor per curare i parchi"

A.A.A. cercasi volenterosi sponsor che si prendano cura di aree verdi pubbliche. Non potendo più assicurare una adeguata manutenzione dell’accresciuto numero di aree verdi presenti nel territorio, il Comune di Concordia ha deciso di ricorrere ad un bando per la ricerca di privati, aziende e associazioni che provvedano alla gestione ed al decoro di queste aree. L’iniziativa, che risponde ai criteri del recente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni, consentirà agli sponsor di ottenere visibilità attraverso la comunicazione sui canali istituzionali e social dell’amministrazione comunale e tramite l’apposizione di cartellonistica nelle aree verdi, nel rispetto del Regolamento per l’esposizione pubblicitaria e del Codice della strada.

Le aree disponibili per la sponsorizzazione sono quattro: le aree verdi e le aiuole di Piazza Marconi e via Garibaldi, l’area di rinaturalizzazione adiacente alla scuola secondaria Zanoni e il parco vicino al Teatro di Vallalta, comprensivo delle aiuole circostanti. I privati interessati possono altresì avanzare ulteriori proposte di sponsorizzazione per altre aree verdi, che saranno valutate dall’amministrazione comunale.

I contratti di sponsorizzazione avranno validità quinquennale ed impegneranno gli sponsor ad occuparsi a proprie spese della manutenzione ordinaria delle aree verdi, che include operazioni periodiche di pulizia, sfalcio e semina. Dal canto loro potranno realizzare attività di valorizzazione degli spazi, come la sostituzione del tappeto erboso e della pavimentazione, la posa di piante e fiori ornamentali e l’installazione di impianti di irrigazione.

I soggetti interessati possono inviare la loro proposta di sponsorizzazione all’indirizzo PEC del Comune di Concordia: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it, entro il 28 febbraio 2025. In caso di proposta ritenuta idonea, i soggetti privati saranno invitati a stipulare un contratto di sponsorizzazione e, in caso di più offerte, sarà avviata una negoziazione diretta con gli offerenti.

Alberto Greco