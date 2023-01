"Cerco un museo per le mie collezioni record"

E’ aperta fino a domenica, presso l’asilo parrocchiale di San Possidonio la mostra sul collezionismo organizzata dalla Proloco e da Andrea Berto, conosciuto perché negli anni ha raccolto oltre 1200 giochi da tavolo ispirati a quiz e serie televisive, diventando uno dei maggiori collezionisti. Berto, 60 anni, oltre ai giochi, ha avviato altre tipologie di collezioni, tra le quali tazzine da caffè, bustine di zucchero, robot, Barbie, penne a scatto, vinili, carte da gioco, soldatini, aerei, scacchiere.

Quando è iniziata la passione per il collezionismo?

"Avevo circa 10 anni. Una signora amica di mia madre aveva un negozio di giochi. Poi, un vicino mi ha regalato ‘Il Rischiatutto’ e mi sono appassionato.

Hanno iniziato a farmene dono in diverse occasioni come i compleanni. Crescendo ne ho trovati ed acquistati nei mercatini. Pian piano si è sparsa la voce che li collezionavo, quindi c’era chi mi chiamava per propormeli. Poi, è diventato sempre più difficile trovarli, quindi ho pensato di diversificare ed iniziare altre collezioni".

Quante collezioni ha?

"Sono 25. Colleziono oggetti di diverso tipo: biglie, tazzine da caffè, alcune delle quali me le portava mio cognato che lavorava in un ristorante, bustine di zucchero un po’ da tutto il mondo, robot, carte telefoniche, vinili, penne, monete, Barbie, scacchiere, mazzi di carte, soldatini, macchinine, ecc. solo per citarne alcune. E’ difficile andare ai mercatini senza comprare niente. Per farmi ‘perdonare’ da mia moglie le portavo una Barbie e man mano il numero è aumentato. Adesso però mi sono dovuto un po’ fermare con le collezioni perché ho riempito 3 garage...".

Qual è la collezione più numerosa?

"Quella dei giochi da tavolo con 1200 pezzi. E’ anche quella a cui sono più affezionato. Il collezionista privato entrato nel Guinness dei primati ne possiede oltre 1500. Di penne a scatto ne ho circa 1000, in parte regalate dalle ditte. Delle altre collezioni ho meno esemplari. Quando allestisco le mostre, devo fare una selezione perché per mettere in mostra tutti i pezzi servirebbe un museo. Sarebbe bello trovare lo spazio dove accoglierlo".

Qual è il pezzo più curioso? "Una scacchiera in cui si gioca in 3 contemporaneamente".

Quello più difficile da trovare?

"Il gioco da tavolo a tema spaziale ‘Anno 3000’ perché l’ho trovato completo di tutti gli elementi e con la scatola ben tenuta. Nei giochi da tavolo è fondamentale il foglietto delle istruzioni, se manca il gioco perde di valore. Altri giochi in scatola che ho faticato a trovare sono ‘La domenica sportiva’, ‘Spazio 1999’ e la prima edizione de ‘Il Musichiere’ del 1958".

Ha detto che le piacerebbe allestire un museo?

"Sì, sono alla ricerca di un ente o qualcuno interessato a mettere a disposizione uno spazio dove allestire un museo del gioco da tavolo e del piccolo collezionismo. Se qualcuno è interessato mi contatti al 3314625712, mail [email protected]". Angiolina Gozzi