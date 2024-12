Cerimonia in memoria di Focherini: "Porteremo avanti il suo esempio". E Carpi gli dedicherà una statua

Quest’anno in occasione dell’80° anniversario della morte, il Beato Odoardo Focherini è stato ricordato ieri nel corso della messa presieduta dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi nella Cattedrale di Carpi. Presenti la figlia Paola Focherini con i familiari del Beato, e numerose autorità civili e militari, rappresentanti del volontariato, i sindaci di Carpi, Riccardo Righi, di Mirandola, Letizia Budri, di Rolo Ruggero Baraldi e di Campogalliano Daniela Tebasti, per la Fondazione Fossoli la presidente Manuela Ghizzoni con la vicepresidente Cleofe Filippi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Mario Ascari.

Nell’omelia monsignor Manicardi – che ha approfondito in particolare la dimensione familiare nella vita del Beato Focherini, cogliendo il collegamento con la festa liturgica della Santa Famiglia di Nazareth, due situazioni che si possono illuminare a vicenda – ha poi concluso rivolgendosi alla figlia del Beato Focherini e ai parenti: "Carissima Paola questo è stato Odoardo, il marito di Maria ma anche un vero figlio di Dio e ci conceda il Signore di essere anche noi figli delle nostre famiglie e figli di Dio tra gli uomini".

Al termine della celebrazione si sono avvicendati tre importanti interventi che avranno immediati sviluppi nel corso del prossimo anno. Il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, ha annunciato che si darà seguito alla realizzazione di una statua raffigurante Odoardo Focherini con la moglie Maria Marchesi nello spazio a lato della Cattedrale.

L’iniziativa frutto di un’ampia consultazione e condivisione avrà come partner altre istituzioni del territorio in primis il Comune di Mirandola, la Fondazione Fossoli e le due Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e di Mirandola. Una proposta che Letizia Budri, sindaco di Mirandola, ha fatto propria assicurando l’impegno della città di Mirandola nel promuovere la memoria e l’esempio sempre attuale del beato Odoardo e della moglie Maria Marchesi, che si unirono in matrimonio proprio nel Duomo di Mirandola.

Una terza proposta di coinvolgimento di tutta la cittadinanza attraverso un Patto territoriale rivolto ai giovani è stata presenta da Marco Vezzani, a nome della Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini. In particolare il progetto si articola su due ambiti: la formazione professionale attenta alle esigenze dell’ambiente lavorativo del territorio e l’orientamento alla scelta della facoltà universitaria che troppo spesso avviene tra accessi complessi e non chiari indirizzi, che può diventare a volte quasi casuale e priva di un reale convincimento sulle scelte del proprio futuro. I passi successivi per l’adesione al Patto e le modalità di compartecipazione economica a questo progetto della Fondazione Caritas saranno definiti e comunicati entro il prossimo mese di gennaio.