Cersaie, costi ed energia al centro: "Una vetrina per il Made in Italy"

Presentata ieri a Bologna l’edizione numero 42 di Cersaie, appuntamento mondiale per le filiere della ceramica e dell’arredobagno che comincia lunedi a BolognaFiere con taglio del nastro e convegno inaugurale che vedrà intervenire, tra gli altri, i ministri Tommaso Foti e Adolfo Urso. Gli organizzatori hanno ampliato gli spazi (155mila metri quadri di superficie espositiva accoglieranno 630 aziende da 29 diversi paesi) con l’intenzione di ampliare anche il ‘respiro’ di un settore che ha in Cersaie la sua vetrina per eccellenza.

"L’importanza di questo appuntamento – ha detto Filippo Manuzzi, della Commissione Fiere di Confindustria Ceramica - si alimenta dalla centralità dell’industria italiana e viceversa. Per questo è fondamentale che Cersaie non resti solo un luogo di business, ma vi si affianchino anche esperienze di italianità: perché mentre consegniamo le nostre superfici ceramiche ai consumatori trasferiamo loro anche la visione di quel ‘Buon Vivere all’Italiana’ conosciuto e apprezzato ovunque".

A presentare l’edizione 2025 di Cersaie anche il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, l’architetto Dario Curatolo, il presidente di Assoposa Luca Berardo e il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla. "Cersaie – ha detto quest’ultimo - è una vetrina eccezionale per la nostra regione e per un settore fiore all’occhiello del Made in Italy, e sarà anche occasione per discutere con il Governo e gli operatori le politiche industriali ed energetiche da attuare per fare in modo che la nostra ceramica continui ad essere leader nel mondo".