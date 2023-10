Cersaie fa il pieno: "Centomila presenze"

Sfiora quota 100mila, l’edizione numero 40 di Cersaie, andato in scena presso BolognaFiere la scorsa settimana, e si conferma vetrina internazionale imprescindibile per il made in Italy della ceramica. 99319 i visitatori: dato in crescita dell’8,8% rispetto al 2022, in decisa progressione rispetto alle edizioni penalizzate dal Covid e ormai prossimo agli oltre 110mila visitatori del pre-pademia. Oltre 145mila metri quadri di superficie complessiva hanno ospitato 633 aziende espositrici, 245 delle quali (il 39%) estere in rappresentanza di 27 paesi che hanno consolidato la dimensione internazionale di Cersaie, confermata dalla percentuale di visitatori stranieri (47.634, il 48% del totale) cui si sono aggiunti 396 giornalisti – su 811 – provenienti dall’estero. "Sebbene la situazione di mercato non sia delle migliori, la grande attrattività di Cersaie ha permesso alle aziende di valorizzarsi al meglio. La ceramica italiana – il bilancio di Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica – continua ad essere apprezzata sui mercati internazionali". Diverse le novità che hanno caratterizzato la settimana bolognese: tra le più apprezzate il percorso espositivo ‘Route 40’, il programma convegnistico-culturale che ha fatto il punto sulle prospettive del settore, le conferenze e gli appuntamenti ‘dedicati’. "Oltre 2mila i partecipanti a ‘costruire, abitare, pensare’ e forte interesse anche per i ‘Cafè della Stampa’ e gli eventi presso la Città della Posa", registra il Vicepresidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini che evidenzia anche come "oltre 250 operatori provenienti da Europa, Nord America e area del Golfo hanno composto la delegazione del Cersaie Business, iniziativa nata dalla collaborazione con il Ministero degli Esteri ed ICE".