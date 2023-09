Cersaie, tre ministri per festeggiare i 40 anni

I suoi primi 40 anni il Cersaie (dal 25 al 29 settembre a Bologna Fiere) li festeggia con tre esponenti del governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, oltre che l’ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, e l’ad di Bpm, Giuseppe Castagna. Tutti protagonisti di ‘Cersaie 40: il Made in Italy alla sfida dell’innovazione continua’, il convegno inaugurale in programma lunedì 25 alle 11 al Palauditorium dopo il taglio del nastro in piazza Costituzione. Il Salone della ceramica e l’arredobagno si presenta a questo importante traguardo in gran spolvero considerando le oltre 100mila presenze attese, 145 mila metri quadrati di superficie con 634 espositori, il 39 per cento stranieri provenienti da 27 Paesi del mondo. "Il tema al centro della kermesse – ha spiegato il presidente di Confindustria ceramica Giovanni Savorani – è la transizione energetica: vanno contemperate sostenibilità ambientale, sociale ma anche economica senza la quale le altre due non sono possibili".

Per celebrare i quattro decenni di vita è in programma tra i padiglioni il percorso Route 40, l’esposizione illustra dal responsabile organizzativo del Cersaie Angelo Dall’Aglio, realizzata da Dario Curatolo e Davide Vercelli: "Un percorso non nostalgico ma che guarda al futuro, nel quale attraverso video, installazioni e immagini, vengono ripercorse le mode del mercato dei vari periodi (dalla piastrella 20X20 alla lastra tre metri per uno), le persone, l’evoluzione tecnologica, i territori, i cambiamenti delle modalità di comunicazione delle aziende, le applicazioni di design e architettoniche che hanno consentito al Cersaie di raggiungere l’autorevolezza e la centralità che ha oggi". Molto ricco il programma ‘Pensare Costruire abitare’ illustrato dal presidente della commissione Attività promozionali e Fiere Emilio Mussini: mercoledì 27 alle 15, al Palazzo dei Congressi di BolognaFiere, per esempio è prevista la conferenza dell’architetto cinese Xu Tiantian dal titolo ‘Terra Madre’.

Sul fronte congiunturale, la ceramica viene da un felice 2022 in cui il fatturato ha superato i 7,2 miliardi di euro, solo di lastre ceramiche, laddove invece il 2023 si sta caratterizzando per segnali di sofferenza "dovuti – ha osservato Savorani – alla inflazione e alla conseguente crescita dei tassi interesse che comportano un raffreddamento della domanda". Curiosa anche l’annotazione per cui la maggiore flessione delle vendite riguarda tra l’altro la Germania e i Paesi scandinavi, "nazioni vicine all’Ucraina: la conferma che la guerra genera preoccupazione nei consumatori".

Ma cosa vedremo tra una settimana tra i padiglioni? Mussini si è soffermato sul cromatismo sempre più accentuato, "fondamentale per un prodotto che si deve rapportare a design e architettura". Curatissimo poi l’effetto materico: le riproduzioni di pietre naturali, marmi colorati, legno, "con texture, resa tattile, colori e tridimensionalità, anche imperfezioni, che solo in presenza al Cersaie possono essere apprezzati in tutto il loro valore: ci sono aziende che investono milioni di euro nella Fiera per installazioni che si possono ammirare solo qui. Non ci può essere video, foto o streaming che tenga".

Gianpaolo Annese