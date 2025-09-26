Cersaie, ultimo giorno tra le sfide della crisi

Si chiude oggi, il Cersaie, e manda in archivio la 42ma edizione di una fiera cui il distretto ceramico e le imprese che ne fanno parte legavano aspettative importanti. Per sapere se le stesse siano state o meno soddisfatte, almeno a livello di visitatori, occorre aspettare i dati ufficiali che verranno diffusi dagli organizzatori, ma quello che non sfugge, a margine della settimana bolognese, è come il Cersaie abbia confermato la sua dimensione internazionale – il 40% dei 620 espositori sono stranieri, rappresentanti di 28 diversi paesi – confermandosi sì vetrina per eccellenza per il made in Italy della ceramica ma anche occasione di confronto ‘politico’ circa le sfide che attendono il settore. Se in questo senso andava letta la presenza di due Ministri – Adolfo Urso e Tommaso Foti – al convegno inaugurale, sul palco insieme ai Presidenti di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi e di Confindustria Emanuele Orsini, in questo senso va letta anche la visita, attesa oggi, dell’europarlamentare Massimiliano Salini.

Chiede sostegno, la ceramica italiana, al Governo e all’Europa, perché in gioco c’è una leadership insidiata dalla concorrenza estera e da tensioni geopolitiche che ‘asciugano’ i mercati. "Per far fronte alle difficoltà di mercato delle costruzioni italiane ed europee servono Piani Casa rivolti alle giovani generazioni e finanziati da investimenti pubblici", le parole di Armando Cafiero, direttore generale di Confindustria Ceramica. Ad avviso del quale "il problema sono le esportazioni in dumping economico, ambientale e sociale verso l’Europa, alla quale chiediamo riforme, anche per quanto attiene alle politiche energetiche, per poter continuare a crescere e mantenere occupazione di qualità".

A dare la misura delle necessità del settore ceramico e dell’industria italiana era stato, del resto, già Orsini, chiedendo un ‘whatever it takes’ a salvaguardare manifatture di eccellenza che sono la spina dorsale di un sistema oltre le cui carenze la ceramica è riuscita, fin qua ad andare, anche grazie a performance ragguardevoli sui mercati esteri. "Il prezzo medio all’export italiano, pari a 16,5 euro al metro quadrato, è più del doppio rispetto a quello degli altri paesi: qualità, servizio, innovazione – spiega Filippo Manuzzi, presidente della Commissione Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica – caratterizza la leadership delle imprese italiane, ceramica compresa, per le quali la necessità è svegliarsi ogni mattina e correre più forte di tutti i nostri competitor". Ma correre sempre, e sempre più forte degli altri, il sottinteso, non è sempre possibile.

s.f.