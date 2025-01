"Certe amicizie possono condizionare"

Sono storie di vita complesse quelle che caratterizzano i cinque studenti minorenni, tra i 14 e i 17 anni sottoposti a misura dopo un’indagine condotta dalla mobile insieme all’Arma e alla polizia locale. Domani a raccontare la propria verità davanti al giudice sarà l’unico 15enne per il quale è stata disposta la misura domiciliare.

"La famiglia è composta da persone integrate, che lavorano da anni sul territorio – spiega l’avvocato del 15enne indagato, di origine algerina, Deborah De Cicco –. Lunedì, (domattina, ndr) ci presenteremo davanti al Gip del tribunale dei Minori dove il mio assistito chiarirà la sua posizione. Al ragazzo viene contestato un singolo episodio e quindi una minor pericolosità sociale. Frequenta un istituto professionale noto per la sua complessità e questo, sicuramente – sottolinea l’avvocato – ha contribuito a condizionare le amicizie, lo stile di vita di questo ragazzino di 15 anni che si presenta come estremamente influenzabile, fragile.

A giugno la famiglia ha deciso che il figlio frequenterà un altro istituto scolastico; modificherà pertanto la scuola. Il minore è arrivato in Italia quando aveva dieci anni insieme al resto della famiglia: il papà lavorava già qua. Ha sofferto più degli altri fratelli questo passaggio in un paese che non conosceva – conclude – Ha una mamma ‘moderna’, un papà che è un grande lavoratore, incensurato. Il fratello 18enne gioca in una scuola di calcio e ha un fratellino. Davanti al giudice fornirà la propria versione dei fatti".

v. r.