Cevoli e quando andavamo ai 100 all’ora

Paolo Cevoli classe 1958, nonno, emblema della simpatia romagnola, racconta un pezzo di storia italiana nel suo nuovo spettacolo "Andavo ai 100 all’ora", in scena venerdì 28 al teatro Storchi.

“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962. E in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità… oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini. Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni. Paolo Cevoli immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era una bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che "una volta era meglio", anzi!, ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Riccionese di nascita, per PAolo Cevoli Il grande successo arriva nel 2001 quando calca il palco di Zelig nei panni di Palmiro Cangini, che lo incorona fra i comici più richiesti del momento.

Nel 2002 esce nelle librerie “Cent’anni di Roncofritto” edito da Rizzoli per i “Saltimbanchi” di Gino & Michele, a cui seguiranno “Mare mosso, bandiera rossa” (2003) e “Maiali & Managgment” (Il bisness di Teddi Casadey, 2004).

Oltre al suo spettacolo “Roncofritto global show”, grosso successo ha anche ottenuto lo spettacolo “Motonave Cenerentola”(2003-2004) con Natasha Stefanenko, portato in giro per l’Italia in una tourneé baciata da continui sold-out. Una carriera che continua tuttora, con uno sguardo sempre ironico e pungente sull’attualità.

