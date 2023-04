Cevoli, nonno ‘analogico’ E le parole delle nostre paure

E pensare che c’era un tempo in cui non esisteva internet, i telefoni avevano la rotella, e non esisteva la raccolta differenziata... ma neppure l’apericena. Paolo Cevoli (nella foto), classe 1958, nonno, emblema della simpatia romagnola, racconta tutto questo nel suo nuovo spettacolo "Andavo ai 100 all’ora", in scena venerdì 28 al teatro Storchi. Nel nostro tempo, abbiamo sempre più paura: ma quali sono le parole che non riescono a uscire quando abbiamo "Un nodo in gola"? Ecco lo spettacolo di Gabriella Salvaterra che verrà presentato da giovedì 27 a domenica 30 aprile presso Drama Teatro (viale Buon Pastore 57): rivolto a gruppi di 18 persone, viene replicato tre volte al giorno.

Tutto esaurito al Michelangelo per due ‘one man show’: giovedì 27 Barbascura X, ‘satiratore’ scientifico, con "Amore bestiale" e venerdì 28 Francesco Cicchella con le imitazioni del suo "Bis!". Sempre da venerdì 28 a Mirandola, nell’area ex stazione autobus, la rassegna di circo contemporaneo firmata da Circo El Grito. Sabato 29 poi Cesare Gallarini, Lorena Marconi e Ottavio Bordone concludono la stagione del teatro Cantelli di Vignola con "256 secondi. Piovono bombe": 256 secondi era il tempo medio che, durante la seconda guerra mondiale, un ordigno d’aereo impiegava dallo sgancio alla deflagrazione. Gli ultimi secondi di vita.

s.m.