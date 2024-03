Cgil, appello al futuro sindaco: "Più dialogo e patto sul lavoro. La politica muscolare non vince"

Daniele Dieci ha 38 anni. Sassolese, laureato in storia, è segretario generale della Cgil di Modena dal marzo 2021. Anni difficili, con un modello produttivo da ripensare e un tessuto sociale in cui aumentano le disuguaglianze. Intanto gli iscritti alla Cgil sono tornati a crescere l’anno scorso, dopo un lungo declino. Il dato dà slancio al segretario per puntare sulle iniziative nazionali – al via tre referendum abrogativi su licenziamenti individuali, precarietà del lavoro e appalti – e per prendere posizioni nette sulle questioni locali, a partire dai rapporti con amministrazione comunale e Confindustria.

Segretario, la campagna elettorale entra nel vivo. Quale dote deve avere un candidato sindaco?

"La capacità di portare Modena nel futuro rispondendo ai nuovi bisogni dei cittadini. C’è molto da lavorare per una redistribuzione equa della ricchezza e della paura, anzi delle paure".

Cosa significa in concreto?

"Molti sono impauriti non solo per il lavoro precario e i bassi salari, ma anche per le difficoltà nell’accedere ai servizi pubblici. Modena deve trovare un nuovo equilibrio, crescendo come città culturale e universitaria. Arriva la transizione, dobbiamo interrogarci su cosa e come produrre. Siamo preoccupati, migliaia di persone rischieranno il posto di lavoro. Ma la discussione politica è molto indietro".

Qual è il vostro giudizio sulla giunta uscente?

"Non tocca a noi dare pagelle, abbiamo detto cosa ci ha convinto e cosa non ci è piaciuto nelle scelte della giunta Muzzarelli. La muscolarità politica non vince, le parole d’ordine sono coinvolgimento e partecipazione. Negli ultimi anni il governo locale è stato più in linea con le esigenze della città, come dimostra il recente accordo tra Comune e sindacati sul bilancio. Credo che la prossima giunta dovrà incentivare ancora i modelli partecipativi".

Su quali temi?

"Un esempio: riusciamo a dire che è arrivato il momento di non puntare sulle nuove costruzioni, ma sulla rigenerazione? E non chiamateci solo per comunicare le scelte, come a volte è accaduto, ma per decidere assieme".

Come vi ponete rispetto ai candidati in campo per l’8 e 9 giugno?

"Noi facciamo il tifo per i valori che sono nel nostro statuto: antifascismo, solidarietà, antirazzismo, uguaglianza dei diritti, opportunità per tutti. Chiediamo che chi si riconosce in questi valori raggiunga la più ampia unità".

Che fare per la sicurezza urbana?

"Non si deve inseguire la cronaca. Serve una risposta plurale: più forze di polizia, ma anche più sicurezza sul lavoro, mobilità e assistenza sanitaria da migliorare. Su tutto questo le aziende, con i sindacati e gli enti locali, sono chiamate alle loro responsabilità per il territorio. Ma non c’è interlocuzione, in primo luogo con Confindustria".

Gli industriali vi snobbano?

"Va avanti solo la contrattazione aziendale, un tempo il confronto era politico e a livello provinciale. Modena non è più protagonista nelle relazioni industriali. Ecco perché proponiamo alle associazioni di categoria e agli amministratori locali un patto sul lavoro, partendo dall’esigenza di far rispettare le norme sugli appalti".

Il sindacato ha ancora le antenne nella società?

"Se non ha antenne la Cgil, con 107 mila iscritti e 56 sedi, non vedo chi possa averle. Ma anche noi siamo in transizione: dal modello storico al sindacato di strada, che non dimentica la fabbrica ma entra nelle comunità".

A proposito di fabbriche, la Maserati si disimpegnerà da Modena?

"Non siamo ancora riusciti a capirlo. Abbiamo incontrato gli enti locali, vogliamo chiarezza dall’azienda. Tutti si interrogano su cosa può succedere, oggi non vediamo una logica di investimento".

Intanto i lavoratori scioperano. Arma spuntata?

"Lo sciopero è imprescindibile, ma sempre più complicato da utilizzare. Si può puntare anche su altre pratiche: interventi normativi, class action, cause pilota e campagne di comunicazione".

Sulla gestione dei rifiuti c’è malcontento.

"Il metodo iniziale è stato sbagliato. L’obiettivo è migliorare la differenziata e difendere il porta a porta rispettando le esigenze dei cittadini. Le politiche pubbliche con un approccio pedagogico mi lasciano perplesso".

E poi c’è il problema sanità.

"Bisogna investire sugli accessi: pronto soccorso e medicina territoriale. Puntare solo sulla specializzazione significa lasciare al mercato la gestione dei bisogni primari. Il servizio sanitario pubblico rischia il collasso: chiediamo più investimenti al Governo e il massimo sforzo alla Regione".

Chiedete risorse in un’epoca di vacche magre. Non è velleitario?

"Se mancano i soldi per garantire l’accesso ai servizi e ripensare le città, allora non resta che accompagnare il declino. Noi, al contrario, pensiamo che le risorse si possono trovare: molte sono impegnate da scelte politiche nazionali che vanno riviste".

Modena è in declino?

"Rischia di declinare se non raduna tutte le sue energie per reinventarsi. È ora di ragionare sul rilancio del modello produttivo".