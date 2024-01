Cgil Area Nord affidata a Siena

MIRANDOLA

Cambio al vertice della Cgil dell’Area Nord, ora affidata a Fernando Siena. Lascia la guida della maggiore organizzazione sindacale del territorio Marco Bottura, che nel novembre scorso era stato eletto segretario del sindacato trasporti-logistica Filt Cgil e arriva – appunto – Siena, tuttora componente dal 2022 della segreteria provinciale Cgil. L’avvicendamento è stato deciso il 10 gennaio scorso dal segretario generale Daniele Dieci. La scelta di inviare al coordinamento del sindacato nella Bassa un dirigente di esperienza e di solida preparazione, essendosi occupato e continuando ad occuparsi in ambito confederale di politiche contrattuali-industriali-reti ambiente e territorio, sta ad indicare l’attenzione per una realtà economica molto dinamica e riscopertasi, dopo il terremoto del 2012, in forte espansione produttiva ed occupazionale. "E’ un incarico importante che svolgerò con il massimo impegno insieme a quello di componente di segreteria confederale" è stata la prima dichiarazione di Fernando Siena appreso dell’incarico ricevuto. "Continuerò – ha aggiunto il sindacalista - nell’impegno del mio predecessore a sostegno di politiche industriali e di sviluppo sostenibile nei comuni dell’Area Nord. La Cgil è impegnata a garantire la tradizionale attività di tutela individuale e collettiva attraverso le strutture tecniche e di categoria, con il supporto dei numerosi delegati e attivisti sindacali".

Alberto Greco