Cgil, cambia la guida del sindacato . De Nicola eletto segretario : "Il modello produttivo è in crisi"

Il nuovo segretario della Cgil di Modena è Alessandro De Nicola (91% di voti favorevoli). Originario di Lecce ma residente in città da quasi trent’anni, De Nicola ha cominciato l’esperienza sindacale in Cgil nel 2009 all’interno della Fillea, il sindacato dei lavoratori edili, per poi proseguire con incarichi di crescente responsabilità. Nel 2022 è stato nominato coordinatore Cgil per la zona di Sassuolo e, l’anno successivo, è entrato nella segreteria confederale come responsabile Sanità e Welfare. Nella guida della Cgil di Modena, De Nicola subentra a Daniele Dieci, eletto lo scorso giugno nella segreteria Cgil Emilia-Romagna con deleghe a politiche contrattuali, sicurezza, appalti e legalità, innovazione e ambiente.

All’assemblea generale erano presenti anche il segretario nazionale Maurizio Landini e il segretario regionale della Cgil Emilia-Romagna, Massimo Bussandri. "Oggi (ieri, ndr) – ha dichiarato Landini – è avvenuta un’elezione importante per una Camera del lavoro che conta ben 108mila iscritti e che ha sempre dato un contributo decisivo allo sviluppo del territorio e alla crescita della democrazia nel nostro Paese".

Le prime dichiarazioni di De Nicola hanno riguardato le priorità del sindacato rispetto alle situazioni di criticità del comparto produttivo modenese. "I due aspetti che oggi ci preoccupano di più – spiega il neo-segretario – sono la crisi del modello produttivo provinciale e la crescente fragilità della tenuta sociale. Per quanto riguarda il modello produttivo, riteniamo necessario avviare una riflessione profonda sui nostri distretti. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le crisi industriali e, anche quando vengono programmati nuovi investimenti — come nel caso della ABK — i benefici per i lavoratori sono inesistenti: anzi, spesso si traducono in trasferimenti forzati da uno stabilimento all’altro della provincia. Rispetto a tali situazioni, nei mesi scorsi abbiamo elaborato un documento d’intesa con Cisl e Uil con il quale abbiamo chiesto il blocco dei licenziamenti, l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e l’attivazione di tavoli territoriali per la gestione e la composizione delle crisi aziendali. Ma siamo anche convinti che serva una riflessione più ampia sul welfare, sulla sanità e, in generale, sul nostro modello di coesione sociale".

Parlando di coesione sociale, un aspetto cruciale, per De Nicola, è l’attenzione alle categorie più sole e fragili, in particolare gli anziani. "Negli ultimi tempi – aggiunge il neo-segretario – ci hanno profondamente colpito diversi episodi tragici che hanno visto protagonisti anziani, spesso soli, che da anni si prendevano cura di familiari fragili. Persone che probabilmente vivevano in solitudine, con un bisogno urgente di assistenza adeguata, di maggiore sostegno domiciliare, di momenti di sollievo, di strutture residenziali per anziani. Oggi dobbiamo fare i conti con una società più anziana, più isolata e fragile, con minori risorse economiche e con un welfare pubblico che dispone di risorse sempre più limitate".

Sebbene, a tal proposito, Modena viva una situazione migliore rispetto ad altre città, l’attenzione rispetto a al welfare deve restare prioritaria. "Probabilmente la qualità dei servizi in questo territorio resta ancora alta, ma i segnali di fragilità sono evidenti. Occorre tornare a mettere al centro il welfare e la sanità, perché la difesa dei servizi pubblici non può essere soltanto la battaglia di chi ha in famiglia un malato o una persona fragile: deve essere un impegno collettivo, di tutta la comunità".