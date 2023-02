Cgil e Anpi: “I libri di estrema destra ora alla biblioteca di Mirandola”

Un libro della casa editrice Ferrogallico

Modena, 10 febbraio 2023 – Non si placa a Mirandola la polemica sulla distribuzione di fumetti della casa editrice ‘Ferrogallico Edizioni’ agli studenti delle scuole secondarie. Come segnalano Cgil e Anpi in una nota, infatti, “ora il Comune di Mirandola ha messo i volumi in questione a disposizione della biblioteca pubblica”. Si tratta, spiegano sindacato e Anpi, “di 160 volumi di fumetti acquistati dal Comune che, in prima istanza, erano destinati alla distribuzione gratuita per i ragazzi delle scuole secondarie e che, dopo la nostra denuncia pubblica dei giorni scorsi, sono stati destinati alla biblioteca comunale. La Ferrogallico Edizioni può legittimamente stampare – aggiungono Cgil e Anpi -, diffondere e vendere i suoi prodotti, ma la società civile e le istituzioni che difendono la Costituzione possono altrettanto legittimamente contestare e isolare chi esalta e riabilita un personaggio come Mussolini e chi in questo modo diffonde un cultura volta a smantellare le libertà civili, proprio come è stato fatto nel ventennio fascista”.