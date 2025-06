Cgil e Uil sul contratto: "C’è poco da festeggiare, stipendi fermi al palo"

"C’è poco da festeggiare per i lavoratori della sanità. Ancora una volta chi doveva valorizzare il loro lavoro non ha ritenuto che questa categoria fosse meritevole di veri aumenti salariali", dice Giulia Casamassima Fp Cgil commentando la firma della pre intesa del contratto collettivo nazionale della Sanità Pubblica. "E’ paradossale contare le teste degli infermieri che mancano negli ospedali di Modena – contnua – lanciare l’allarme sulla fuga dei professionisti dalla sanità pubblica e poi permettere che le retribuzioni rimangano ferme al palo, troppo esigue per un lavoro così importante nella società: le cifre non sono quelle illustrate dai sindacati firmatari (170 euro), ma parliamo di soli 135 euro lordi per un infermiere, circa un terzo del potere d’acquisto perso e arretrati quasi azzerati da somme già percepite in busta paga. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità purtroppo si renderanno conto tra qualche mese che gli incrementi saranno di neanche 50 euro lordi!". "Come è possibile invogliare i giovani a iscriversi alle facoltà infermieristiche se non viene garantita una retribuzione adeguata per un lavoro che è disagiato e su turni? – si chiede Giada Catanoso, segretaria Fp Cgil – Per valorizzare il personale e dare ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno bisognava combattere insieme per garantire dignità e un giusto salario per i lavoratori della sanità".

"Noi continueremo a stare sul territorio accanto ai lavoratori che stanno vivendo situazioni lavorative estreme per continuare a garantire servizi essenziali. - conclude la Fp Cgil di Modena- Non abbiamo copertura dei turni in tantissimi setting assistenziali, non ci sono più infermieri che accettano di venire a lavorare a Modena".

Nicola Maria Russo, segretario territoriale della Uil Fpl di Modena e Reggio Emilia, dichiara: "Abbiamo scelto con coerenza di non firmare un contratto che non dà risposte, che non tutela e che non valorizza il personale. È un contratto-vergogna, destinato a peggiorare le condizioni di chi ogni giorno lavora in condizioni critiche per garantire il funzionamento della sanità pubblica. La Uil aeva avanzato richieste chiare e precise, volte a migliorare concretamente le condizioni economiche e professionali dei lavoratori. Avevamo chiesto più salario per tutelare il potere d’acquisto in una fase di pesante inflazione – spiega Russo – Il risultato è una perdita secca di due terzi del potere d’acquisto nel triennio 2022-2024. Il blocco salariale, questa volta, non è imposto dal Mef, ma è firmato da Cisl FP, Fials, Nursind e Nursing Up. Le criticità sollevate dalla Uil riguardano numerosi aspetti del nuovo contratto come le risorse per la crescita professionale, l’incremento delle indennità per turni disagiati, una tassazione agevolata, indennità di esclusività, per quei professionisti che possono svolgere la loro attività lavorativa esclusivamente nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Niente di tutto questo.