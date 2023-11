Cgil e Uil venerdì di nuovo in piazza: "La nostra mobilitazione continua"

Prosegue anche a Modena il percorso di mobilitazione proclamato da Cgil e Uil. "Dopo la grande manifestazione dello scorso 17 novembre che ha coinvolto lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici, poste e trasporti – scrivono i sindacati – venerdì 24 novembre si torna in piazza. Si sciopera 8 ore nell’ambito della tornata di scioperi su tutto il territorio nazionale per cambiare la Legge Finanziaria 2024 e per rivendicare una diversa politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente". La manifestazione prevede il corteo da piazzale Tien An Men (davanti allo stadio Braglia, concentramento ore 9), tragitto per largo Sant’Agostino, via Emilia Centro e arrivo in piazza Grande per gli interventi dal palco di Nicola Maria Russo (Uil Modena e Reggio Emilia), delegate e delegati e alle 11.30 comizio conclusivo di Luigi Giove (Cgil nazionale). "Da diversi mesi, e ormai da due anni, portiamo avanti la mobilitazione unitaria di Cgil e Uil per rivendicare un modello alternativo e diverso di società da quello che stiamo vivendo", spiegano Daniele Dieci, segretario Cgil Modena e Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia.