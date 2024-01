Cgil in lutto: addio a Daniele Sgarbi

La Cgil di Modena insieme al sindacato pensionati Spi Cgil esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Daniele Sgarbi, segretario della lega Spi Cgil di Soliera. Dopo l’attività di insegnante, Daniele si era iscritto allo Spi Cgil nel 2004. E’ stato volontario per 10 anni presso la Camera del Lavoro di Carpi nell’ufficio tutela individuale, e successivamente è stato eletto alla guida della lega Spi di Soliera. In Cgil lo ricordano come persona sempre disponibile, cordiale, gioiosa e di grande umanità. La camera ardente sarà allestita da oggi , dalle ore 15 presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi. Il funerale si terrà giovedì 11 alle 15 presso la Camera Mortuaria del Ramazzini di Carpi.