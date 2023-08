Cgil: "La città è maglia nera in regione. E il trend non cala"

Dopo la giornata tragica di ieri, con una morte e svariati feriti presso due aziende modenesi, in tema di sicurezza sul posto di lavoro interviene la responsabile per questo settore nella segreteria Cgil Modena, Aurora Ferrari. "La nostra città – dice – ha in Emilia Romagna un terribile primato condiviso con una provincia della Romagna che cambia spesso: nel Modenese nel 2023 c’è stato di media oltre un morto sul lavoro al mese, siamo alla decima persona dall’inizio dell’anno. E’ tragico, è omicidio colposo, su questo siamo ovviamente d’accordo tutti noi sindacati che andiamo nelle scuole e università a fare lezioni per sensibilizzare le nuove generazioni su un argomento importantissimo. Occorre, però, smettere di considerare la sicurezza sul posto di lavoro come un costo perché è un dovere civico". Gli incidenti all’azienda di stradello Agazzotti e alla carrozzeria di strada Curtatona di ieri portano inevitabilmente a riaprire un tema su cui a livello locale e governativo bisogna fare di più: "Purtroppo – prosegue le sindacalista – siamo sempre qua a dire quel che va fatto e poi a contare i morti perché non cambia nulla visto che abbiamo forse la migliore legge in Europa sul tema, ma poi nella pratica siamo a questo punto. Ribadisco dunque che l’allarme è massimo e la preoccupazione è tanta a Modena, visti i numeri di morti sul lavoro nella provincia. Siamo, come le ho detto, una delle due maglie nere per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e, mentre in regione mediamente il dato è in calo, non è così purtroppo sul nostro territorio. Un danno molto elevato ad esempio l’ha fatto il 110 con cantieri edili dove tanti si improvvisano e non rispettano le regole quando sono su ponteggi e tetti. E poi ci troviamo a piangere morti o infortuni gravi". Dopo la tragica morte, a metà luglio a Pievepelago, di un 46enne c’è stato anche un presidio davanti alla prefettura: "Siamo stati ricevuti quel giorno – spiega Ferrari – dalla vicaria del prefetto Camporota, molto sensibile su questa tematica. In quell’incontro siamo partiti dalla necessità che gli organismi di controllo preposti si dotino di mille ispettori in più per andare a vedere in cantieri e fabbriche che tutto sia in regola. Un altro obiettivo è la formazione continua, non solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro. Abbiamo inoltre proposto un libro bianco delle imprese sulle norme di sicurezza in modo che non prendano denari pubblici quante non le applicano esattamente".

Stefano Luppi