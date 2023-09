Cgil: Reintegrato a Castelvetro l'autista licenziato ingiustamente

"Con sentenza depositata il 26 giugno scorso, la Corte di Appello di Bologna ha sancito la nullità del licenziamento di un lavoratore della ditta Demaria Srl di Castelvetro di Modena, specializzata in distribuzione carni e prodotti alimentari, e ha quindi condannato l’impresa alla reintegrazione sul posto di lavoro con la corresponsione di tutte le retribuzioni arretrate. Il lavoratore era stato ingiustamente licenziato in quanto diventato solo parzialmente idoneo alla mansione di autista". A rendere noto il fatto è stata ieri, in un comunicato, il sindacato della Cgil, che continua: "Il lavoratore è stato assistito dal sindacato Filcams Cgil di Modena per tramite dei propri legali, gli avvocati Bruno Laudi e Fabrizio Fiorini". Alessio Festi della Filcams Cgil Modena poi commenta: "A volte la protervia non paga in quanto la sentenza in appello aveva già confermato e rafforzato il giudizio di primo grado, che aveva già condannato l’impresa alla corresponsione delle retribuzioni pregresse prevedendo inoltre la reintegrazione nel posto di lavoro".