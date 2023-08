Chalet al parco delle Rimembranze "Il Comune deve accelerare i lavori"

"Speriamo vivamente che il primo settembre ci sia la svolta decisiva e che il Comune possa iniziare i lavori già approvati da mesi. In questo modo anche noi potremo finalmente partire con i lavori di ristrutturazione e di totale rinnovo del ristorante". Simona V., titolare dello Chalet 3.0 di piazza Garibaldi, insieme ai suoi due soci, intervengono in merito al locale del parco delle Rimembranze (di cui si sono aggiudicati il bando a maggio dell’anno scorso) e che diventerà lo ‘Chalet 3.0 Park’.

"Il nostro progetto è già stato approvato dalla Soprintendenza (essendo compreso all’interno di un perimetro di tutela, quello del Parco, ndr) – spiegano i titolari – pertanto attendiamo solo che il Comune ‘acceleri’ e porti a termine questi lavori! Nel corso di questi mesi abbiamo fatto sopralluoghi e incontri con i vari referenti e abbiamo manifestato più volte lo sconforto di non vedere passi avanti concreti, per questo auspichiamo che la data che ci è stata comunicata a fine luglio venga rispettata, e che il progetto, dopo ben 1 anno e 4 mesi dall’aggiudicazione della gara di appalto, si possa concretizzare nel giro di poco tempo". L’edificio di proprietà del Comune, costruito nel 1963, "fino dai primi sopralluoghi ha presentato parecchie criticità e la necessità di importanti lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune. I mesi si sono susseguiti, la burocrazia e i vari passaggi hanno fatto sì che ci ritroviamo oggi hanno portato a ritrovarci ad oggi che ancora il locale non è aperto". Inoltre, quest’inverno ci sono stati pure degli atti di vandalismo che hanno peggiorato lo stato della struttura. "Nonostante il protrarsi del tempo e il susseguirsi di ostacoli e trafile – sottolineano i soci – crediamo ancora in questo progetto bellissimo, ambizioso e ‘travolgente’, di riqualificazione del locale e di tutto l’ambiente circostante. L’obiettivo è, infatti, quello di creare un nuovo punto di riferimento per la città, un polo di ritrovo per le famiglie con bambini, per le compagnie e i giovani e per gli adulti, un posto che diventi un tutt’uno con il parco, integrandosi a esso. All’interno delle sale cercheremo di creare un file rouge con esso, progettando ambienti accoglienti, caldi e nel rispetto dell’ambiente e dell’eco sostenibilità. Inoltre, siamo sicuri che con l’apertura del locale l’area verde verrà rivitalizzata diventando un luogo di frequentazione: le doneremo quel valore aggiunto che al momento non ha: vita, movimento, partecipazione".

La fine lavori, afferma Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici, è prevista per fine ottobre. "Abbiamo condiviso con gli assegnatari del bando un percorso che possa consentire loro di procedere con le lavorazioni all’interno del locale senza che queste si sovrappongano con le lavorazioni a carico del comune che inizieranno i primi giorni di settembre. Posso garantire che gli uffici hanno fatto tutto il possibile per consentire ai nuovi gestori di avviare la loro attività anche perché è interesse comune far sì che la cittadinanza possa riprendere a frequentare il parco con il nuovo ristorante".

Maria Silvia Cabri