Challenge Maiorca,. Giovanni Aleotti conclude in gruppo

Il finalese Giovanni Aleotti ha concluso in gruppo l’ultima prova della Challenge Maiorca e sarà al via, sempre in terra spagnola, della Volta Valenciana, una breve corsa a tappe impegnativa per questo inizio di stagione. Ma i piazzamenti a Maiorca sono promettenti in questo inizio di stagione.

A Castelleto di Serravalle (Bo) gli atleti dei team in chiave modenese hanno tenuto piazzamenti nella top ten nelle gare dominate dagli atleti friulani e veneti. Tra le allieve del 2° anno Valentina Bravi (A favore del Ciclismo) ha colto un pregevole 6° posto, mentre tra quelle del 1° anno la campionessa regionale Jolanda Sambi (Ale Cycling Modena) ha concluso al 9° posto. Tra gli allievi del 2° anno ha chiuso nella top ten Stefano Cavalli (Ale Cycling) ed il compagno di colori il modenese Edoardo Tassi è giunto 16°. Nella categoria allievi 1° anno, dopo il forfat del campione regionale Marcello Pelloni, hanno concluso la corsa Nicholas Scalorbi, Nicolò Fiumara e Samuele Boschetti. Nella Coppa del Mondo l’under23 Lucia Bramati (Ale Cycling) è stata costretta al ritiro coinvolta in una caduta.

A. Giusti