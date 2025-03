Champagne Experience addio: "Fiera, ennesimo duro colpo. Politica senza una visione"

"Ennesimo duro colpo per la Fiera di Modena già moribonda a causa di una politica scellerata che ha sacrificato un indotto strategico per la città. Una mancanza di visione e di amore per Modena che continuiamo a pagare in termini di attrattività e rilevanza del comparto fieristico". La considerazione al veleno è del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini a proposito del ’trasloco’ di Champagne Experience da Modena a Bologna.

Champagne Experience è un evento ideato e organizzato da Excellence Srl Sidi - Società italiana distributori e importatori, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza. Luca Cuzziol, presidente di Excellence Srl, nei giorni ha rimarcato come la kermesse "è cresciuta costantemente nel corso degli anni, diventando un evento imprescindibile per il settore Horeca e per tutti gli appassionati in Italia. Se Modena è stata una sede accogliente per le prime sette edizioni, la crescente affluenza di operatori, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, ci ha spinto a cercare un luogo ancora più strutturato e facilmente raggiungibile".

Per anni, osserva ora Negrini, Skipass e tante altre iniziative che si tenevano a Modena, oltre a garantire prestigio su scala nazionale e internazionale, assicuravano un giro d’affari significativo da cui traeva beneficio l’intero settore dei servizi: dagli accessi al comparto ristorazione a quello alberghiero, oltre alla possibilità di sfruttare questi eventi per far conoscere Modena. Non a caso, molti di coloro che si recavano alla fiera spesso coglievano l’occasione per visitare la città. A differenza nostra – oltre al danno, la beffa – Bologna, invece, lo ha capito bene".

Sbalordiscono "i numeri di accesso che molti eventi, un tempo appuntamenti fissi per Modena, riuscivano a raggiungere – prosegue il capogruppo –. Tra questi anche l’ultimo dei ’traslocatori’, ovvero Champagne Experience, che contava 9mila visitatori nelle giornate dedicate a un settore che, tra l’altro, avrebbe potuto rappresentare un volano per far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche a un pubblico sempre più vasto. La fiera cittadina continua a subire, colpo su colpo, gli effetti di una politica che, negli anni, non ha saputo valorizzare gli aspetti fondamentali per garantire attrattività e guadagni". E questo "in un periodo storico in cui, al contrario, la strada corretta sarebbe stata quella di mantenere la centralità di Modena", investendo maggiormente nel comparto fieristico.

"La sinistra è riuscita nello “straordinario” autosabotaggio che relega Modena a semplice succursale di Bologna, con un prezzo altissimo che l’intera collettività continua a pagare".