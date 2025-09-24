Champagne Experience. Primo anno dopo il trasloco. A Bologna 700 etichette

Ai nastri di partenza Champagne Experience. Presentato ieri a Bologna il più grande evento italiano sulle bollicine francesi, che dopo aver lasciato Modena con qualche rimpianto, mette le radici sotto le Due Torri. Tante le novità in cartellone per il grande evento che avrà luogo nel padiglione 15 di BolognaFiere, domenica 5 e lunedì 6 ottobre, organizzato da Excellence SIDI, realtà con ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità. Un’edizione con un’offerta su misura per professionisti, mentre da qualche settimana è in corso una rassegna fuori salone con iniziative che accompagneranno all’attesa due giorni, i wine lovers, i ristoratori gli enotecari, ma anche l’hotellerie, i catering di alto profilo e gli addetti ai lavori.

Poco più di 700 etichette in degustazione in rappresentanza di 145 realtà produttive suddivise tra storiche Maison e piccoli vigneron, saranno in mescita sui banchi d’assaggio. Un grande evento che sembra iniziare sotto i migliori auspici, registrando a meno di due settimane dal taglio del nastro, un incremento del 20% nelle vendite di biglietti rispetto all’edizione precedente. "Mancano gli ultimi dettagli e saremo pronti ad accogliere i numerosi professionisti e appassionati già accreditati", ha affermato Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI. "La nuova sede, facilmente raggiungibile e ben strutturata, fornirà maggior funzionalità e c’è grande attesa per le master class, i posti sono quasi esauriti". Un’ottava edizione con eventi di alto livello, professionisti internazionali, come il sommelier Luca Boccoli e il giornalista Alberto Lupetti, tra i massimi esperti di Champagne, il Consorzio Tutela Lambrusco, il Consorzio del Parmigiano Reggiano e tra i modenesi presenti, senz’altro la famiglia Federzoni, proprietaria di Première, nel vino da tre generazioni, un importatore che conta 18 tra maison e vigneron e oltre 250 champagne distribuiti su tutto il territorio nazionale.

"La logistica a Bologna è certamente favorevole, essendo servita meglio nei collegamenti – racconta Alessandro Federzoni Ceo di Première Italia – ma è indubbio che Modena abbia perso un evento di grande prestigio, che portava in città un popolo di gourmet attento e qualificato. D’altro canto noi di Première, insieme a Origine Collective e Studio Savarin di Marco Belforti, oltre ad essere presenti a Bologna, proseguiremo con l’evento Fuoribolla, che si svolge nei locali modenesi, coinvolge tutta la città, già l’anno scorso aveva dato risultati inaspettati, di stampa e di pubblico e tira la volata a Champagne Experiences".

Biglietti acquistabili sul sito ufficiale: www.champagneexperience.it.