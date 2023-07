Charitas, nuovo cda Rebecchi presidente Manicardi vice

Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Asp Charitas di Modena, che ha visto la conferma di Mauro Rebecchi in qualità di presidente, Daniela Manicardi nel ruolo di vicepresidente e Roberto Mariani in quello di consigliere, è stato presentato ieri mattina in Provincia. L’istituto Charitas fu fondato da monsignor Ermanno Gerosa ad Albareto nel 1942 per offrire assistenza alle persone con disabilità. Oggi si trova a Modena in strada Panni 199, è un’azienda pubblica di servizi alla persona con un fatturato di circa 7.2 milioni e accoglie un centinaio di ospiti seguiti quotidianamente da circa 150 educatori. Oggi la compagine sociale dell’Asp Charitas è composta al 45% dalla diocesi di Modena-Nonantola, al 45% dal Comune di Modena e al 10% dalla Provincia di Modena. "In questi cinque anni – le parole di Rebecchi – nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e alla guerra abbiamo messo in piedi tanti progetti che vogliamo portare avanti durante questo mandato". Tra i progetti a cui fa riferimento Rebecchi, ’Velability’, con cui Charitas organizza uscite formative in barca a vela con piccoli gruppi di persone con disabilità; ’Ge.co’ per insegnare al personale e agli educatori come gestire al meglio i comportamenti problema; ’Il giardino dei giardini’ con cui ragazzi ed educatori si prendono cura dei 7000 mq di parco del centro e dello spazio destinato all’azienda dal Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore di via Panni; ’Catalogo dei lavori’, per offrire agli ospiti la possibilità di fare un’esperienza lavorativa con la collaborazione di alcune aziende del territorio.

"Siamo orgogliosi di avere una realtà come Charitas in Provincia di Modena – conclude Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena – e siamo contenti di questo Cda che, nonostante le difficoltà dovute ai rincari di materie prime ed energia, si è impegnato per continuare a erogare un servizio indispensabile per tutta la comunità".

Jacopo Gozzi