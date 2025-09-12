"Che emozione segnare al Cabassi"

E’ arrivato due anni fa in punta di piedi, ha vinto la Serie D, si è imposto da titolare anche in C al debutto e ora ha festeggiato il suo primo gol da professionista. Matteo Rossini – alla quarta gara su 4 da titolare – è sempre più una certezza di questo Carpi, come quando di testa ha riacceso la squadra di Cassani nello 0-2 col Campobasso. "Sono molto felice per il gol – le parole del classe ’98 - che cercavo da un po’, anche se non era certo un assillo. Farlo al "Cabassi" da carpigiano è stata un’emozione unica anche perché ci ha permesso di evitare la sconfitta. Cosa mi attendo dalla mia stagione? Non sono uno che si accontenta, per cui cerco sempre di migliorarmi ogni giorno". Con l’assetto a tre della difesa per i due "braccetti" c’è spazio per farsi vedere anche in area avversaria. "Il mister ci chiede di dare sempre soluzioni ai compagni – prosegue - se uno dei due braccetti si sgancia c’è un mediano a coprirlo. Nell’occasione del gol ho preso palla sulla trequarti, ho allargato sull’esterno e mi sono buttato dentro con Cortesi che mi ha messo una bella palla. Peccato per i due gol subiti, non credo che sia stata una questione di ingresso senza mordente nella ripresa, ma di episodi". Il Carpi è atteso dalla sfida di Terni. "Indipendentemente dai problemi extra campo – sottolinea – la Ternana vedendo la rosa ha giocatori di qualità e giocare a Terni non è mai semplice. Tre giornate sono poche pe capire il nostro spessore, di certo in testa l’obiettivo ben chiaro è la salvezza".

Dal campo. Paura rientrata per Mattia Rigo, che era uscito dal campo mercoledì portato a braccio dai compagni dopo un forte colpo subito. Ieri è stato a riposo, ma da oggi dovrebbe riunirsi ai compagni.

Premio. Il dottor Alberto Carollo, medico sociale del Carpi, è stato uno dei premiati al 30° Premio Gentleman di Milano. Il suo intervento tempestivo, insieme a quello del dottor Gabriele Salemme del Campobasso, è risultato determinante nel salvare la vita a un tifoso molisano colpito da arresto cardiaco sugli spalti, durante Campobasso-Carpi di marzo 2025.

Targa. Oggi alle 11 il sindaco Riccardo Righi apporrà una targa in onore di Sandro Cabassi – partigiano, fucilato dai fascisti a 19 anni nel 1944 – all’ingresso principale dello stadio che porta il suo nome, nel centesimo anniversario della nascita.

Davide Setti