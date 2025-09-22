Che gelida manina... È tempo di Belcanto

Prenderà il via giovedì 25 settembre la seconda edizione del "Modena Belcanto Festival" che rende omaggio alla grande tradizione lirica della nostra città e la accompagna verso il futuro. L’evento inaugurale del festival ci condurrà proprio alle origini del Belcanto, con l’oratorio "Il Martirio di Santa Teodosia" di Alessandro Scarlatti che giovedì sera nella chiesa di Sant’Agostino verrà eseguito dalla Compagnia dei Violini, diretti da Alessandro Ciccolini, con le voci di Monica Piccinini, Massimo Alteri e Marco Saccardin.

Venerdì 26 e domenica 28 settembre si tornerà ad aprire il sipario del teatro Comunale di Modena con "La Bohème" (nella foto), cavallo di battaglia di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, in una produzione di grande successo firmata dal celebre baritono Leo Nucci. La Filarmonica del Comunale di Modena sarà diretta dal maestro Aldo Sisillo: protagonisti Claudia Pavone e Galeano Salas, con Mariam Battistelli, Sergio Vitale, Gianluca Failla, Alberto Comes. E sabato 27 il Salone delle Guardie del Palazzo Ducale di Sassuolo accoglierà "Kammermusik N.1", un viaggio nella scrittura barocca, con brani di Monteverdi, Händel e Vivaldi eseguiti dai giovani talenti della Modena Belcanto Masterclass, coordinati e guidati dal clavicembalista Mario Sollazzo.

s.m.