"Che gioia essere qui oggi"

"Sono venuto perché da una parte c’era l’occasione di farlo, ma soprattutto perché avevo nel cuore il desiderio di rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco, interprete di un pontificato che è stato così importante anche a livello personale per me, ha significato molto per la mia vita. Era qualcosa che sentivo profondamente e ho seguito il mio cuore. È stata una giornata di grande emozione quello che ho vissuto a Roma, ho pregato tanto: da un lato c’è la gioia di essere qui, dall’altro il sentimento di che ci mancherà questo grande Papa. È stato giusto celebrare, pregare, affidarlo a tutti i Santi, la gente era commossa e ha partecipato con devozione al saluto a Francesco. È stato davvero bello".