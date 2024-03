Che primavera al Forum Monzani. Ospiti Vecchioni, Costa e Dandini

Roberto Vecchioni, Francesco Costa e Serena Dandini: sono i tre nomi che si alterneranno in questo ‘marzo pazzerello’ sul palco del Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33).

Insieme, come da tradizione, alle loro ultime fatiche editoriali. A dare il via alla tranche primaverile della rassegna ‘Forum Eventi’ (organizzata da BPER Banca, in collaborazione con Ubik) sarà il Professore con il suo libro ‘Il silenzio e il tuono’, edito da Einaudi, venerdì sera alle 21. Un romanzo fatto di lettere all’interno del quale alternano due voci: da una parte c’è lui, Roberto Vecchioni, che racconta a un fantomatico nonno alcuni degli episodi più significativi della sua vita. Dall’altra il nonno che non gli risponde mai: forse non ce n’è bisogno, forse lo conosce fin troppo bene. Le sue lettere sono invece indirizzate ad altri personaggi, veri o immaginari, e affrontano gli argomenti più disparati, da Schubert agli ingorghi stradali, sempre con la stessa passione. Cinquantatrè lettere, cinquantatrè momenti sfolgoranti per catturare "l’ombra sfuggente della verità".

Lo segue Francesco Costa, vicedirettore del giornale online ’il Post’, in calendario domenica 17 marzo alle 17.30 con il suo ‘Frontiera’ edito da Mondadori. Un viaggio on the road nel Nuovo Mondo dove le tensioni razziali si sono inasprite e c’è un ex presidente che ha cercato di restare al potere dopo la sconfitta, che deve rispondere di oltre 90 gravi capi d’accusa e che nonostante questo è venerato da un’agguerrita minoranza della popolazione. Ma dove sta succedendo anche altro: gli Stati Uniti hanno ampliato la forza lavoro, stanno riducendo le diseguaglianze, hanno innescato una rinascita industriale, hanno approvato il più grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico. Com’è possibile? La risposta è nell’esplorazione di un paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male. Chiude il mese di marzo, domenica 24 sempre alle 17.30, la Dandini con il suo ‘La vendetta delle muse’, edito da HarperCollins.

’Volevo essere Marianne Faithfull’: questo pensava una Serena Dandini adolescente mentre, in una grigia aula scolastica, sognava di vivere le gesta di quella che aveva eletto come sua musa personale. Oggi la scrittrice la fa rivivere insieme a tante altre (Anita Garibaldi, Colette, Eve Babitz e Sophie Germain, per citarne alcune) da protagonista del suo nuovo libro ribaltandone la prospettiva: non più oggetto da idolatrare ma donna vera, con sogni, passioni, pulsioni e vita, tanta vita. Tutti gli incontri sono a ingresso libero (prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it).

Chiara Mastria