"Che senso ha solo la rotatoria?"

"Se il problema della circolazione è già gravoso di per sè in via Panni, cosa succederà con l’entrata in vigore del sistema marcia treno che terrà chiusi i passaggi a livello di Contrada, Rosselli e Morane per diversi minuti ogni corsa? – chiede Cristina Martinelli –. Il solo varco est-ovest di via Panni non riuscirà a smaltire tutto il traffico. Se non si farà il collegamento con via Giardini, che senso ha fare una rotatoria? Tutta la zona è ora edificabile. Il comitato ’Noi del parco Amendola’ ha richiesto un incontro con il sindaco ma ancora non c’è risposta. Non si può gettare via un percorso realmente partecipato da centinaia di cittadini durato 3 anni".