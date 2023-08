Modena, lo chef del principe Alberto cena alla sagra parrocchiale

Formigine (Modena), 5 agosto 2023 – Il distretto e le sue eccellenze – enogastronomiche e non solo – si fa bello con il re degli chef. O meglio, con lo chef dei re, al secolo Christian Garcia, presidente del Club Chefs des chefs che associa tutti gli chef dei capi di stato. Classe 1964, dal 1987 al servizio del Principe Alberto di Monaco, Garcia si è presentato, giovedì sera, a cena a Corlo, presso la frequentatissima sagra che è stata la tappa conclusiva (e apprezzatissima, come vedremo) del suo tour nei ‘nostri’ territori.

Ha visitato la Ferrari a Maranello, Garcia, e alcuni caseifici presso i quali ha ordinato del parmigiano reggiano, non senza fare una sosta anche presso l’acetaia Leonardi dove ha fatto provvista di aceto balsamico. Alla sera, come detto, eccolo a Corlo, dove è in corso di svolgimento (cominciata martedì, finisce questa sera) la tradizionale sagra parrocchiale, con annessa area ristorante, allestita nel complesso adiacente alla Parrocchia di Corlo - S. Martino Vescovo, in via Battezzate. Lì Garcia ha cenato insieme ai volontari. A salutarlo anche il sindaco di Formigine Maria Costi e il parroco di Corlo, Don Dino Lucchi.

Piacevolmente sorpreso dall’atmosfera della sagra – che ogni sera mette a tavola centinaia di persone –, e anche dalle qualità del menù tradizionale (tortelli e tagliata con rucola e balsamico), lo chef ha tra l’altro voluto congratularsi personalmente con i volontari, prestandosi poi alle foto e ai selfie di rito, stupendo tutti.

Anche perché è vero che la sagra di Corlo c’è da sempre, ma non capita tutti i giorni, soprattutto se fai il volontario per spirito di servizio, di cucinare per una celebrità o servire uno chef di casa reale, che dopo cena ti fa anche i complimenti. "Invece è andata proprio così, e tra l’altro – racconta Luigi Costantini Cuoghi, uno dei tantissimi volontari che sottende all’organizzazione della sagra – la visita di Garcia non era nemmeno attesa. Sorridente e disponibile, lo chef ci ha stupito per la sua giovialità, oltre che per quei complimenti che hanno galvanizzato tutti e sono stati graditissimi, visto anche da chi arrivano: la sagra quest’anno sta facendo numeri da record, migliorando quelli degli anni precedenti, e ne siamo contenti. Aver ricevuto anche questo attestato di stima ci rende ancora più orgogliosi. E motivati". Lo chef, tra l’altro, la cui attenzione al sociale oltralpe è ben nota, non ha mancato di fare anche una donazione alla Parrocchia di Corlo.