Cheyenne Goode, l’attrice Usa originaria di Montese

L’interesse di conoscere le radici è forte nei discendenti dei nostri montanari emigrati negli Stati Uniti d’America. "Di recente ho scoperto che Emilio Tonelli e Giovanna Guidotti Tonelli erano i miei bisnonni. Mi interessa sapere di loro, della casa e delle famiglie che hanno lasciato quando sono venuti in America". Così ci ha scritto Mariha Henle, che vive nell’Iowa, in Usa. Il desiderio è stato appagato e il contatto di qua e di là dall’oceano è avvenuto, con la promessa, un giorno, di incontrarsi. Il ceppo italiano della famiglia di Mariha è a Maserno di Montese. Sta ultimando l’albero genealogico che parte dal 1770 per finire ad Emilio Tonelli, nato a Montese nel 1878 e morto a Cherry, Illinois, nella tragedia mineraria del 13 novembre 1909, che costò la vita a 259 lavoratori, tra cui 73 italiani, 44 dei quali emiliani. Mariha ha una figlia, Cheyenne Goode (nella foto), 24 anni, che si sta facendo largo nel mondo del cinema statunitense, che oltre a essere una brava attrice è anche una modella. Lo scorso anno, Cheyenne ha interpretato un ruolo primario nel film ‘Little Johnny Jewel’, lungometraggio che ha ricevuto diversi premi a livello internazionale, fra i quali quello di migliore attrice. "Little Johnny Jewel’ ha ricevuto riconoscimenti anche a Calcutta e in Italia al film Festival del cinema di Roma e a Venezia.

Walter Bellisi