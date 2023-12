Chezzi fa le carte all’Eccellenza: "Cittadella e Nibbiano favorite"

A suo modo il 2023 è stato per Paolo Chezzi un anno "storico", il primo senza impegni calcistici da quando nel 1976 l’ex patron della Virtus Castelfranco ha inizio a forgiare la sua creatura, ceduta nell’estate del 2022 alla nuova cordata guidata dal presidente Diego Di Cosmo. "Ma sono sempre presente allo stadio – ricorda Chezzi – anche se da tifoso. Dopo tanti anni ha vinto la stanchezza, accompagnata da qualche acciacco fisico e sono sempre più convinto di aver preso la decisione giusta, soprattutto perché questo gruppo di Castelfranco sta facendo molto bene. Ho lasciato una società con 2mila euro sul conto e senza debiti. E col nuovo corso la Virtus sta disputando due ottimi campionati, l’anno scorso dopo il primo posto a dicembre sono stati sfortunati con gli infortuni, in primis quello di Nait, il giovane più forte del girone, quest’anno si sono ripetuti e spero che l’onda lunga possa continuare". Per Chezzi, che col Castelfranco nel 2013 aveva conquistato il diritto al ripescaggio in Lega Pro cui poi rinunciò, la corsa alla vetta di Eccellenza sarà una questione a cinque nel girone di ritorno. "Per qualità e abbondanza della rosa – prosegue – penso che la rivale principale della Cittadella sia il Nibbiano, che pur se quinto a -5 è l’altro mio favorito, visto che a gennaio ritroverà anche Minasola. Ma le altre tre Castelfranco, Terre di Castelli e Correggese sono outsider molto pericolose. La Virtus è delle 5 quella che ha speso meno e devo fare i complimenti al ds Ghidini per il suo lavoto. L’ho vista al "Ferrarini" dominare battendo Correggese e Terre di Castelli e mettere sotto anche la Cittadella, che si è salvata col pari con un pizzico di buona sorte. Però il calendario potrebbe avere un ruolo decisivo: la Cittadella ha un avvio sulla carta più semplice, contro Faro, Bagnolese e Fidentina nelle prime 4 giornate, se come all’andata dovesse prendere il largo per le altre sarebbe tutta una rincorsa". L’ultima battuta è sulla riforma dello sport. "Per fortuna sono uscito prima… – sorride Chezzi – penso che sia un vero e proprio delitto che metterà in ginocchio tante società medio piccole, costrette a rivolgersi a commercialisti per stare al passo. Non è più dilettantismo e chi paga sono i settori giovanili a cui vengono tolte tante risorse per stare dietro alla burocrazia".

Davide Setti